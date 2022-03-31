　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不明感染源有超大隱形傳播鏈？　名醫揭關鍵「大台北到處小開花」

▲▼基隆警到銀河小吃店用餐後染疫，被外界一度認為源頭就是員警帶2名「女陪侍」前往消費。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆近期個案，多有銀河小吃店足跡。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣本土30日新增56例，精神科醫師沈政男分析，基隆與雙北這些案例，很可能是境外案例在社區造成的多點滲漏，而非同一個感染源頭，應當釐清如何滲漏。但他不認同有些人說「疫調沒必要」，因為這幾天是疫調關鍵期，若能把新增數壓下來，就代表疫調有效，像高雄與台東就是最好的例子，相信基隆與雙北也能做到。

沈政男表示，基隆打算進行「類普篩」，此舉讓他有些訝異，因為基隆這波疫情仍是可控，過幾天就會明朗。再者，普篩的先決條件是強制與準確，而家用快篩在這兩方面都有所不足，通常是用在一般人口的陽性率夠高的情況下，否則偽陽性是個不小的問題，假設試劑特異性是99％、基隆有36萬人口，那偽陽性人數將高達3600人，「如此一來將有多少家庭受到不必要的震盪？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他認為，基隆社區至今已篩檢2000多人，雖有幾人確診，但細究起來都有小吃店接觸史，真正無足跡關聯的社區篩檢確診率趨近零，這代表基隆一般人口的染疫率也趨近於零，尤其基隆市府把關聯圖解釋得非常清楚，幾乎所有案例都能找到脈絡，唯一最大變數應該是小吃店客人，會不會染疫了卻還在社區趴趴走？或許「類普篩」就是為了找出這些人，但一來沒有強制性，其次準確度也是問題，利弊如何，值得三思。

▲陳時中基隆類普篩，防堵疫情。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆推動「類普篩」防堵疫情。（圖／記者郭世賢翻攝）

沈政男說，台灣先前的防疫利器就是精準疫調與熱區篩檢，普篩恰恰相反，比較像是一種「地毯式搜索」，除非已經證明前者無效，否則兩者雙管齊下，可能愈理愈亂。在他看來，現在最需要解釋的，反而是基隆與雙北的不明感染案例，雖然基因定序已經說明，至少有好幾條BA.2的傳播鏈同時進行，即境外案例在社區造成的多點滲漏，到處小開花，不是同一個感染源頭。

證據即在於，新北A-F不明感染源案例，周遭接觸者陽性數目都不多，代表社區傳播並不久，即使是中和的社區群聚，也侷限於鄰近住戶。不過，必須釐清的是，這些多點滲漏是因為BA.2的傳染力超強，造成無意間滲漏？還是少數潛伏期超長的案例，在檢疫十天後進到社區？區別兩者不容易，即便分辨出來了，以現在氛圍來看，也很難加嚴了。

台北多點不明感染案例，恐怕也是類似情況，同樣是境外移入在社區造成多點滲漏，而不是一個超大隱形傳播鏈在各地冒出頭來。現在最該擔心的是，若社區防疫手段不加嚴，比如內用與群聚規範都沒有要調整，那即使這波疫情靠著疫調或普篩達到清零，接下來還是會有類似的群聚；反過來說，若這一波疫情無法遏制，社區警戒也沒有要升級，那新增案例就會持續上升。

至於有人這兩天又在鼓吹「疫調沒必要、不可能」，他認為這實在是謬論，尤其這幾天是疫調關鍵期，如果可以把新增數壓下來，代表疫調有效，「你看高雄與台東，疫情是不是漸漸穩定下來？」所以他相信，只要繼續努力，「一、兩個禮拜後的基隆與雙北，就會是現在的高雄與台東。」

►痘肌蜜糖「靈芝水」200ml才550元！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新鮮人找工作「堅持起薪4萬」！被罵眼高手低　他傻眼：到底多奴

婆婆第一次逛好市多「狂掃2車戰利品」！正妹媳婦看傻：還沒買完

不明感染源有超大隱形傳播鏈？　名醫揭關鍵「大台北到處小開花」

「最正護理師」曝病史！她變光禿禿1年崩潰：看著鏡子都會哭

新人完美carry「公司屎缺」　他細數超神表現驚呆網友

富二代老闆享受「皇帝吹捧感」！他見血汗加班制秒離職：遲早倒

幼教師幫綁頭髮　女童媽嫌「一點創意也沒有！」網勸：收造型費

快訊／高雄1天停電2次「摸黑8小時」！台電回應了　里長出面求償

快訊／宜蘭綠博出現確診者足跡！縣府晚間緊急公告：休園清消一天

幫年輕女同事夾菜！女友翻臉「摔筷子走人」　他傻眼問：很嚴重嗎

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

回家了！蔡進國遺體運抵山下　失聯4天...兒女淚崩悲迎父親

五月天慶25週年「進進出出」狂開車　代表作《說好不哭》？！阿信：我和我最後的絕望

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落　23歲騎士崩潰：買不到24hrs

新鮮人找工作「堅持起薪4萬」！被罵眼高手低　他傻眼：到底多奴

婆婆第一次逛好市多「狂掃2車戰利品」！正妹媳婦看傻：還沒買完

不明感染源有超大隱形傳播鏈？　名醫揭關鍵「大台北到處小開花」

「最正護理師」曝病史！她變光禿禿1年崩潰：看著鏡子都會哭

新人完美carry「公司屎缺」　他細數超神表現驚呆網友

富二代老闆享受「皇帝吹捧感」！他見血汗加班制秒離職：遲早倒

幼教師幫綁頭髮　女童媽嫌「一點創意也沒有！」網勸：收造型費

快訊／高雄1天停電2次「摸黑8小時」！台電回應了　里長出面求償

快訊／宜蘭綠博出現確診者足跡！縣府晚間緊急公告：休園清消一天

幫年輕女同事夾菜！女友翻臉「摔筷子走人」　他傻眼問：很嚴重嗎

開第一槍！歡迎羅智強參選市長　「桃園新選風」連線成立

新鮮人找工作「堅持起薪4萬」！被罵眼高手低　他傻眼：到底多奴

婆婆第一次逛好市多「狂掃2車戰利品」！正妹媳婦看傻：還沒買完

不明感染源有超大隱形傳播鏈？　名醫揭關鍵「大台北到處小開花」

「最正護理師」曝病史！她變光禿禿1年崩潰：看著鏡子都會哭

讚嘆林韋翰特訓超自律　魏嘉豪：厲害真的有道理

拜登通話澤倫斯基　再提供「5億美元」援助

新人完美carry「公司屎缺」　他細數超神表現驚呆網友

富二代老闆享受「皇帝吹捧感」！他見血汗加班制秒離職：遲早倒

快訊／33歲男團成員「腦瘤末期」病逝！　去年10月才喜迎愛兒誕生

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

生活熱門新聞

不斷更新／全台18校停課　疫情燒進校園

幫女同事夾菜「女友翻臉」　他傻眼：很嚴重嗎

樹德科大2師極樂足跡曝！開完會衝酒店狂歡5hrs

高雄1天停電2次　里長出面求償

即／桃園+9！足跡曝光　家樂福、三溫暖入列

宜蘭綠博有確診者足跡　休園清消一天

男大生剪髮「被弄成M形禿」崩潰　設計師冷回

快訊／海軍士官台中足跡曝　喝喜酒+夜唱3小時

存款沒百萬　3大魔王逼成月光族

陳時中「報錯門牌號碼」中和人怕爆　衛福部道歉了

幼教師幫綁頭髮　女童媽嫌沒創意

媽抱娃搭捷運嘆沒人讓座！網見1句話戰翻

快訊／進香團確診遊客　屏東足跡曝光

快訊／限定3小時！「總站夜市」接種疫苗最高可領1100元

更多熱門

相關新聞

BioNTech靠疫苗發大財　2021淨利逾3200億元

BioNTech靠疫苗發大財　2021淨利逾3200億元

德國生技公司BioNTech今天申報，憑藉銷售與美國輝瑞大藥廠（Pfizer）合作研發的COVID-19疫苗，公司2021年的淨利高達103億歐元（約新台幣3275億元）。

即／國小社團老師染疫　桃園新增2校停課

即／國小社團老師染疫　桃園新增2校停課

快訊／北市曝高雄2師確診足跡　搭高鐵北上！待「商務會所」逾5小時

快訊／北市曝高雄2師確診足跡　搭高鐵北上！待「商務會所」逾5小時

即／陳時中基隆視察　下令「類普篩」揪黑數

即／陳時中基隆視察　下令「類普篩」揪黑數

海軍士兵參加婚宴返左營基地確診　艦指部說話了

海軍士兵參加婚宴返左營基地確診　艦指部說話了

關鍵字：

沈政男社區新冠肺炎疫情

讀者迴響

熱門新聞

遭Joeman評「麵肉末太少醬偏水」　店家要求下架

巫苡萱公開隆乳片！　扯衣秀壯觀巨球：再也不用擠

快訊／67歲布魯斯威利宣布退休

罔腰19歲男兒身舊照撞臉日系偶像　網驚：根本美男子

無照大牛被絞成廢鐵　車主怒求國賠

不斷更新／全台18校停課　疫情燒進校園

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

快訊／新北爆全新變異株　足跡遍佈711、全家、全聯、大潤發、家樂福

桃園驚傳螞蟻咬死人！29歲男「嘴唇發黑」亡

政院砸300億擴大租金補貼！50萬戶將受惠

奧客氣訂39公斤礦泉水　內行揭真相

怕牽累大S⋯隊友爆「曾交往台灣演員」　具俊曄撂重話了

傳產工讀生倒茶　年薪竟破80萬

雷艾美路跑突身體不適！「痛苦掐肚硬撐」畫面被拍

幫女同事夾菜「女友翻臉」　他傻眼：很嚴重嗎

更多

最夯影音

更多
「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面