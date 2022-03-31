不明感染源有超大隱形傳播鏈？　名醫揭關鍵「大台北到處小開花」

▲基隆近期個案，多有銀河小吃店足跡。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣本土30日新增56例，精神科醫師沈政男分析，基隆與雙北這些案例，很可能是境外案例在社區造成的多點滲漏，而非同一個感染源頭，應當釐清如何滲漏。但他不認同有些人說「疫調沒必要」，因為這幾天是疫調關鍵期，若能把新增數壓下來，就代表疫調有效，像高雄與台東就是最好的例子，相信基隆與雙北也能做到。

沈政男表示，基隆打算進行「類普篩」，此舉讓他有些訝異，因為基隆這波疫情仍是可控，過幾天就會明朗。再者，普篩的先決條件是強制與準確，而家用快篩在這兩方面都有所不足，通常是用在一般人口的陽性率夠高的情況下，否則偽陽性是個不小的問題，假設試劑特異性是99％、基隆有36萬人口，那偽陽性人數將高達3600人，「如此一來將有多少家庭受到不必要的震盪？」

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他認為，基隆社區至今已篩檢2000多人，雖有幾人確診，但細究起來都有小吃店接觸史，真正無足跡關聯的社區篩檢確診率趨近零，這代表基隆一般人口的染疫率也趨近於零，尤其基隆市府把關聯圖解釋得非常清楚，幾乎所有案例都能找到脈絡，唯一最大變數應該是小吃店客人，會不會染疫了卻還在社區趴趴走？或許「類普篩」就是為了找出這些人，但一來沒有強制性，其次準確度也是問題，利弊如何，值得三思。

▲基隆推動「類普篩」防堵疫情。（圖／記者郭世賢翻攝）

沈政男說，台灣先前的防疫利器就是精準疫調與熱區篩檢，普篩恰恰相反，比較像是一種「地毯式搜索」，除非已經證明前者無效，否則兩者雙管齊下，可能愈理愈亂。在他看來，現在最需要解釋的，反而是基隆與雙北的不明感染案例，雖然基因定序已經說明，至少有好幾條BA.2的傳播鏈同時進行，即境外案例在社區造成的多點滲漏，到處小開花，不是同一個感染源頭。

證據即在於，新北A-F不明感染源案例，周遭接觸者陽性數目都不多，代表社區傳播並不久，即使是中和的社區群聚，也侷限於鄰近住戶。不過，必須釐清的是，這些多點滲漏是因為BA.2的傳染力超強，造成無意間滲漏？還是少數潛伏期超長的案例，在檢疫十天後進到社區？區別兩者不容易，即便分辨出來了，以現在氛圍來看，也很難加嚴了。

台北多點不明感染案例，恐怕也是類似情況，同樣是境外移入在社區造成多點滲漏，而不是一個超大隱形傳播鏈在各地冒出頭來。現在最該擔心的是，若社區防疫手段不加嚴，比如內用與群聚規範都沒有要調整，那即使這波疫情靠著疫調或普篩達到清零，接下來還是會有類似的群聚；反過來說，若這一波疫情無法遏制，社區警戒也沒有要升級，那新增案例就會持續上升。

至於有人這兩天又在鼓吹「疫調沒必要、不可能」，他認為這實在是謬論，尤其這幾天是疫調關鍵期，如果可以把新增數壓下來，代表疫調有效，「你看高雄與台東，疫情是不是漸漸穩定下來？」所以他相信，只要繼續努力，「一、兩個禮拜後的基隆與雙北，就會是現在的高雄與台東。」