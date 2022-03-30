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館長出事了！開直播斥寵物業者「一百多件前科」　下場曝光

▲網紅「館長」陳之漢2020年4月間在Youtube上稱謝姓寵物業者有一百多件前科，開啟標題「貍貓換太子」直播，引起業者不滿提告。（圖／翻攝自館長惡名昭彰）

▲網紅「館長」陳之漢2020年4月間在Youtube上稱謝姓寵物業者有一百多件前科，開啟標題「貍貓換太子」直播，引起業者不滿提告。（圖／翻攝自館長惡名昭彰）

記者沈繼昌／桃園報導

知名網紅「館長」陳之漢2020年間，因妻子與謝姓寵物業者發生買貓糾紛，陳在同年4月間在Youtube直播中聲稱「一百多件前科」，還開起「貍貓換太子」標題討論，謝男認為名譽受損憤而提告，經桃檢調查後不起訴處分，但謝提起再議，經台灣高檢署檢察長發回重新調查後，依誹謗罪將「館長」陳之漢起訴。

檢警調查，「館長」陳之漢的妻子2020年間，和謝姓寵物業者發生買賣貓隻糾紛，陳在2020年4月2日晚間9時許在Youtube直播頻道上，以標題「狸貓換太子，買A貓來B貓、貓商前科紀錄輝煌、來聽聽怎麼說」等，陳還在直播平道上稱謝「你被告了一百多件刑事案件」、「你有一百多件前科」等語。

謝男獲悉後，認為陳不實指摘已嚴重貶損其名譽、人格與社會評價，因曾對陳提出提告妨害名譽，桃園地檢署複訊後以犯罪嫌疑不足將他不起訴處分，謝不服聲請再議後，全案發回桃園地檢署重新調查。

桃檢偵訊時，陳矢口否認有誹謗犯行，辯稱不是在講謝男，後改稱，「我有聽說有告100多件」等語，檢方勘驗陳之直播影片，發現他提出明確記載謝男判決書搜尋結果，足認相關言論是指摘謝男，影片中聊天室訊息也稱謝之本名、謝的臉書等多重複性留言，檢方查出，謝雖在2006年有1件刑事案件經判決有罪，並沒有陳說有上百件，顯與事實不符。

桃檢發現，一般民眾從司法院網路判決系統查詢僅有姓名，但同名同姓者眾多，陳直接稱謝有「被告了一百多件刑事案件」，顯然未善盡查證義務，且陳為轉達交易糾紛目的，對未經查證傳聞應合理查證義務，透過用網路傳播指摘已顯有惡意之嫌，偵結依誹謗罪嫌將陳提起公訴。

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