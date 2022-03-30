大潭電廠「隔壁工區」又爆外籍移工確診　792人採檢等結果

▲桃園大潭電廠爆發群聚案。（圖／資料照／記者楊淑媛翻攝）

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

桃園今(30日)新增9例本土個案，其中包含6例大廠電廠相關，以及3例獨立個案，已經匡列接觸者進行居隔採檢，請民眾多加注意，目前全市累計確診人數2040名，659人居隔中。

鄭文燦表示，今日大潭電廠確診6人中，案23176、23178為外包的中華工程師，居隔期間採檢陰轉陽確診，Ct值分別為14、19.3；案23175為外包商女兒的同學，為復旦高中生，Ct值31，採檢學校接觸者及親友共60位全陰性；案23261為外包商員工，Ct值32.99。

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案23186的女友姨丈為案23086新豐宿舍群聚案保全，3/25至其家中用餐遭傳染確診，Ct值23，居家隔離27人，由於正在國軍某單位服役，檢驗營區91人全數陰性；案23260為大潭另一丸紅工區裡的泰籍移工，今早針對宿舍792人採檢，結果預計今晚出爐。

另新增3名獨立個案，案23178為新北業務群聚衍伸，是案23084的妻子，Ct值27.5，匡列7名職場接觸者居隔中；案23258為桃園某國小舞蹈班老師，Ct值13.1，針對教過的學生及班級正在進行匡列採檢，感染源不明；案23259在集中檢疫所擔任員警服勤，3/29採檢確診，足跡較單純。

此外，一名居住在新北淡水的教師案23124，曾在中原大學有活動，目前匡列781人採檢全數陰性。

▲323桃園足跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）