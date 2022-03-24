米砂批亂射AV女優卻不起訴「太噁心」　檢察官怒了：請公布案號

▲米砂公開批評檢察官用職業來決定被害人是否遭強制猥褻，在法界引起波瀾。（資料照／翻攝misa72600）

記者劉昌松／台北報導

AV監製米砂(江佳儒)23日晚間在IG發文，稱自家女優在台北捷運遭人射精在身上，結果因為「被害女性的職業是AV女優，所以不予以起訴」，砲轟「台灣的檢察官太噁心」，24日已在法界掀起波瀾，有檢察官指出，類似案件常因不構成犯罪要件而不起訴，都有法律依據可循，不需提到職業問題，呼籲米砂提供案件案號讓大家公評。

台北呂姓男子2021年9月28日下午，在台北市許昌街的大創百貨公司內，見有名30多歲女子蹲在貨架旁，沒注意背後情形，就上前把剛剛在一旁打手槍流出的精液，彈到女子頭髮上，台北地檢署檢察官調查後，依公然侮辱罪嫌起訴呂男，至於女子事後提告性騷擾部分，因呂男沒有碰觸到被害人身體隱私部位，不符法律要件，依現行法無法構成犯罪，但仍敘明在呂男涉公然侮辱的起訴書末段。

▲檢察官希望米砂講清楚案號讓大家公評。（圖／翻攝misa72600）

至於潑精可能涉及的強制猥褻部分，有資深檢察官指出，依照罪刑法定主義原則，是指以強制方式對他人做出猥褻行為，潑精或偷偷射精在別人身上，雖然可能構成公然猥褻，但如果無法證明被告有透過強暴、脅迫等方式施加強制力，案件通常也只會以告訴乃論的妨害名譽、毀損衣物等罪名起訴。

米砂在已刪除的發文提及事發在捷運車站，可能涉及的司法轄區包括北、中、南多個地檢署，其中不少檢察官24日對此議論紛紛，認為光靠法律構成要件就足夠解釋的不起訴理由，根本不必要浪費時間力氣去調查或撰寫當事人職業問題，卻無端遭辱為「太噁心」，讓檢察官們覺得氣憤，希望米砂能公開案件案號，讓大家看看到底怎麼回事。