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社會 社會焦點 保障人權

博士生襲臀女同事7次　還讚「屁屁很好摸」下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

國立台灣師範大學胡姓博士生（現已休學）對同樣擔任研究助理的女同事小美（化名）有好感，竟從2019年4月起多次利用獨處時猥褻，例如強行環抱、揉捏臀部，甚至傳送「屁屁很好摸、今天的內衣是黑色的嗎、什麼時候可以ㄆㄆㄆ」等曖昧訊息，結果被一狀告上法院，最終還得賠償35萬元。

▲桃園市羅姓男子去年9月邀學妹到家裡溫習功課，卻藉故「要與你發生兩性之間的行為」，遭控性騷擾罪嫌。（示意圖／視覺中國CFP）

▲小美控訴遭胡男襲臀、撫摸大腿內側。（示意圖／CFP，與本案當事人無關）

小美在判決書中主張，和胡男曾是同研究所的專任助理，平時會在同一間辦公室內工作，因為喜歡貓，兩人有時會在校內餵食、逗弄流浪貓，沒想到自2019年4月起，對方多次趁著獨處時做出猥褻行為，例如強行從後方環抱至雙腳離地、揉捏臀部至少7次，或是摸腰側、大腿內側等私密部位，還曾傳送「屁屁很好摸」等訊息騷擾，讓她感到被冒犯，因此決定提告求償99萬4000元。

對於上述指控，胡男辯稱，兩人因為公務多有聯繫，每天都會分享實驗室生活點滴、互相關心，「她曾向我表示自己是同性戀，我也曾有交往超過10年的女友，後來因為父母反對才分手。我對她是以男性來看帶，平時也是用與男性同儕互動的方式與她互動，我確實曾以手輕觸她的左臀邊緣，但這是同性之間的打招呼方式，並非出於性騷擾之意。」

然而，新北地院一審法官調閱雙方的訊息內容，發現胡男曾傳送「妳什麼時候跟我約ㄆ（砲）」、「床單打架嗎」、「今天的內衣是黑色的嗎」、「一起啪」、「我要用妳的大腿照去尻」、「什麼時候可以ㄆㄆㄆ（啪啪啪）」、「下次少捏妳PP」等訊息，他以文字直追問小美的內衣顏色，還頻頻表達想發生性行為、觸摸臀部等有性暗示的內容，這顯然不是對一般同事或朋友會有的行為，但未達強制猥褻程度，最後裁定應賠償20萬元。

小美不滿提出上訴。高等法院合議庭認為，胡男不僅傳訊息騷擾小美，還多次不顧小美抗拒，強行環抱、揉捏臀部，種種行為涉犯強制猥褻罪，最終裁定他得再賠償15萬元，總計得賠償35萬元，全案確定。

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