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社會 社會焦點 保障人權

母在樓下...淫神棍幫少女「清身體」　乘機摸胸強吻下場曝

▲桃園市陳姓男子在某宮廟擔任宮主，於2019年2月至6月間，以幫14歲少女「清身體」為由，卻兩度在廟方小房間內撫摸其胸部與親吻嘴巴等強制猥褻行為。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲桃園市陳姓男子在某宮廟擔任宮主，於2019年2月至6月間，以幫14歲少女「清身體」為由，卻兩度在廟方小房間內撫摸其胸部與親吻嘴巴等強制猥褻行為。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市擔任某宮廟宮主之陳姓男子，遭指控於2019年2月至6月間趁少女因身體不好求助，竟帶至宮廟小房間作法「清身體」轉移氣場、改善身體健康為由，卻掀起少女上衣還趁機摸胸親嘴，事後更恐嚇少女「不要告訴媽媽，這是我們之間的小秘密」；桃園地院法官審理後，2個成年人故意對少年犯強制猥褻罪，各處有期徒刑1年8月，應執行有期徒刑3年，還可上訴。

檢警調查，陳姓男子在桃園市某區宮廟擔任宮主，2019年2月，14歲少女因身體不適，由媽媽帶至宮廟內請宮主幫忙，陳將少女帶至宮廟後方2樓小房間，以作法「清身體」能轉移氣場、改善身體健康為由，卻將少女上衣與內衣掀起，未經其同意觸摸其胸部與親吻嘴巴，還要求少女以嘴巴含住其舌頭，對少女強制猥褻約半小時得逞，事後對少女聲稱「不要告訴媽媽，這是我們之間的小秘密」等語，以免事跡敗露。

檢警還查出，2週後，少女被不知情之媽媽二度帶至宮廟，陳再度以「清身體」為由帶至屋內後側處，先抱住少女親吻嘴巴並撫摸胸部，再將少女衣服與內衣掀起後撫摸胸部，以此方式違反少女意願二度強制猥褻得逞。

事後還告訴少女「如果你年紀再大一點的話會想娶你、你有沒有夢到我？」、「我們前世可能有關係、不要告訴媽媽」等語；少女事後向學校老師訴苦，校方立即報警。

桃園地院法官審理時，陳否認猥褻犯行，辯稱少女剛來宮廟時，先用香對其身上畫圓圈，沒有接觸身體，後因跟少女媽媽說沒有辦法處理，少女媽媽一直求我幫忙，我才問神尊可否幫忙，並有跟少女提及作法時會有身體接觸，一定要得到母女同意才可以，後來她們再來時，我曾問少女是否真的願意做，過程大約十幾分鐘，我以手掌貼住少女前胸與後背，我沒有摸其胸部、親吻嘴巴，也沒有要她不能跟媽媽說等語。

陳的律師則強調，少女一定到會考放榜後，才跟學校老師提及此事，由於少女父親比較嚴格，可能是少女是因會考成績不佳，想找理由，才連結到請媽媽帶她到宮廟一事。

法官認為，陳犯行明確，由於他矢口否認犯行且毫無悔意，犯後態度不佳，且利用他人尋求改善身體健康狀況心理及對民俗信仰之信念，竟對少女強制猥褻之犯行更屬不該，審結依2個成年人對少年強制猥褻罪，各判處有期徒刑1年8月，應執行有期徒刑3年，全案還可上訴。

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