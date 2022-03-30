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花8千買小姐「半場」　桃園男忍不住強吻胸部摸私處被判刑

▲桃園市楊姓男子去年12月間在桃園區某涼亭見少女獨自一人，上前搭訕竟伸出狼爪竟撫摸大腿與下體處強行猥褻。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園一名吳姓男子花費8000元購買酒店小姐「半場」，事後卻耐不住性慾高漲，對小姐上下其手，被一狀告上法院。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／桃園報導

桃園一名吳姓男子前年2月花費8000元，購買酒店小姐「半場」，要小姐陪他一起到汽車旅館喝酒、唱歌，不料吳男卻一時色性大發，無視小姐的意願與掙扎，強親小姐胸部，並撫摸其下體，事後被氣炸的小姐怒報警處理。桃園地院審理後，依強制猥褻罪，判處吳男有期徒刑1年6月。

判決書指出，吳姓男子前年2月前往酒店消費，和酒店小姐相談甚歡，決定購買小姐「半場」，將小姐帶出場續攤，繼續唱歌、喝酒，並明訂半場並不包含性交易服務。

2人離開酒店後，吳男先是去KTV喝酒唱歌，要小姐幫忙支付其KTV開銷後，再說自己因酒醉無法回家，要前往汽車旅館休息，並要求小姐要等到他睡著後才可以離開。熟知，2人一起前往汽車旅館後，吳男竟色心大起，將小姐撲倒在床上，對人又摸又親，甚至將手探到小姐的下體，直到小姐因掙扎險些掉下床才停止，並趁機逃離現場。事後小姐氣炸，怒報警處理。

吳男應訊時，否認猥褻犯行，他向檢警辯稱，當天他支付完8000元的半場費用後，便和小姐一起前往KTV續攤，當時兩人互動良好，小姐還主動親他，並問他「想不想當她的性伴侶」、「身上有無10萬元」，他擔心被敲竹槓，因此拒絕離開。

不過桃園地院勘驗相關證據後發現，員警在女子的胸部上採到吳男的唾液DNA，不採信吳男的證詞，審酌吳男為滿足一己私慾，強制猥褻酒店小姐，嚴重危害他人身體性自主權，且吳男至今否認犯行，迄今尚未賠償酒店小姐，依強制猥褻罪，判處吳男有期徒刑1年6月。

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