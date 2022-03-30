約拍「SM調教」鬧上法院　小模控攝影師趁綑綁偷摸私處

▲小模控攝影師趁她全身被綑綁拍SM照時猥褻，檢察官調查認為罪嫌不足，處分不起訴。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

王姓業餘攝影師去年和1名合作過的小模約外拍，主題約好SM調教，由王男幫全裸的小模全身綁上繩子，拍出調教系列照，結果2人一言不合鬧翻，事後小模控告王男趁她被綁住時摸下體，涉嫌強制猥褻，王男解釋因為怕繩子摩擦受傷，才會塗抹嬰兒油，沒有要猥褻的意圖，台北地檢署認為王男犯罪嫌疑不足，30日處分不起訴。

據了解，這場外拍是由小模先到飯店開了房間後，上網約王男表示願意接受大尺度的拍攝，並要求王男必須把拍攝成果交給她，王男自己則不得散布，王男也想嘗試特殊的拍攝模式，一口答應，並對小模說：「我來調教妳」。

事後小模提告指控，王男帶著繩子赴約後，仿照日本A騙手法，用繩子把赤裸的小模全身綑綁起來，王男趁她雙手受制在背後時，違反她的意願，觸摸她下體，涉嫌強制猥褻。

王男則否認有不軌舉動，解釋因為擔心繩索摩擦會讓小模嫩肌受傷，所以有幫忙塗抹嬰兒油，可能因此不小心碰到。王男表示，他曾在拍攝現場與小模發生爭執，但起因是小模覺得他拍得不好看，他還因此氣得把照片都刪掉就走人，檢察官最後以全案事證罪嫌不足等理由，處分不起訴。