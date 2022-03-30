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美福倉儲火警傳惡臭！市府重罰500萬　命4／12前清完廢棄物

▲桃園市蘆竹區美福倉儲大火，產生大量空汙與惡臭，市府環保局依違反空法開罰500萬元。（資料照／翻攝自市議員褚春來臉書）

▲桃園市蘆竹區美福倉儲大火，產生大量空汙與惡臭，市府環保局依違反空法開罰500萬元。（資料照／翻攝自市議員褚春來臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區美福倉儲日前發生大火延燒數日後才被撲滅，但大火期間產生大量粒狀污染物與惡臭異味，嚴重影響周邊空氣品質與居民生活品質，市府環保局依違反空污法第32條規定，重罰5新台幣500萬元，並限期業者需於4月12日前需完成清除廢棄物，逾期若未完成清運，將再依違法廢清法規定處罰。

環保局指出，美福倉儲公發生火警後，環保局每日派員前往廠方量測現場總揮發性有機物濃度，環保局調動移動式監測車至該現場下風處進行監測，經監測結果，大環境的空氣品質空氣品質介於「良好」至「普通」等級間。但該公司因管理不善導致火警發生，過程中產生大量粒狀污染物與異味，已嚴重影響周邊空氣與居民生活品質，環保局判定屬情節重大違規，依違反空污法第32條規定，處最高罰鍰500萬元。

▲桃園市蘆竹區美福倉儲大火產生大量空汙惡臭，市府環保局限期4月12日前完成清除廠內堆積廢棄物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區美福倉儲大火產生大量空汙惡臭，市府環保局限期4月12日前完成清除廠內堆積廢棄物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

環保局強調，環保局已以最快速度審核完成美福倉儲所提廢棄物處置計畫書，並要求業者需以最快速度完成現場廢棄物清理，同時要設法降低現場異臭味，並限期需在4月12日前完成清除惡臭廢棄物，逾期未清運完成將依違法廢清法相關規定處罰。

此外，環保局說，稽查員持續多次至下游南崁溪取水檢測水質，其酸鹼度為中性、水溫落於正常範圍，重金屬銅、鎳皆未檢出，故溪流之水未有異常。

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