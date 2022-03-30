柯文哲、黃珊珊被爆無罩唱歌　蔣萬安：公眾人物要以最高標準檢視

▲前桃園市議員王浩宇爆料台北市副市長黃珊珊違規脫口罩唱歌。（圖／翻攝王浩宇臉書）

記者林銘翰／台北報導

前桃園市議員王浩宇日前指稱，台北市副市長黃珊珊未戴口罩唱歌，國民黨立委蔣萬安30日表示，一切都要依照指揮中心的相關規定，自己身為公眾人物、民意代表，跑行程一定是以最高標準檢視，「所以我會要求自己及團隊，非常謹慎、更嚴格地遵守指揮中心相關防疫的規定」。

王浩宇29日在臉書貼出影片，爆料黃珊珊上台唱歌卻沒戴口罩，甚至質疑「還記得當初獅子王時，疫情是怎樣爆的嗎？脱罩唱歌沒有維持社交距離」，之後更直接tag台北市衛生局「這要不要開罰？」

對此，蔣萬安30日在立法院受訪時表示，一切應該都要依照指揮中心的相關規定，相信指揮中心一定會有相關的標準作業流程。

蔣萬安也說，自己身為公眾人物、民意代表，跑行程一定是以最高標準來檢視，「所以我會要求自己及團隊，非常謹慎、更嚴格遵守指揮中心相關防疫的規定」。

另外，衛福部長陳時中日前宣布戒菸，卻遭外界質疑是選考量，蔣萬安則認為，陳時中是以健康為唯一考量，「我認為也是沒有其他事情比健康更重要」。

蔣萬安強調，指揮中心相關的防疫規定，如果能夠更清楚明確讓民眾了解，相信大家更能有所依循，讓全民都能做好防疫，「不要讓疫情再起，我想這是大家共同的期待」。

▼台北市長柯文哲與國民黨議員陳永德搭肩高歌。（圖／林鶴明臉書）

