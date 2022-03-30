快訊／增107例境外移入「53例落地採檢確診」　印尼入境最多

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布新增107例境外移入個案，其中53例為落地採檢確診、54例為居家採檢。個案以印尼入境12例最多，其次為美國、香港各4例。另有45例調查中。

▲▼3/29-3/30落地採檢結果。（圖／指揮中心提供）



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指揮中心說明，今日新增境外移入個案為51例男性、56例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(20例)、印尼(12例)、美國及香港(各4例)、泰國(3例)、緬甸、澳大利亞、韓國、菲律賓及馬來西亞(各2例)、荷蘭、新加坡、柬埔寨、日本、法國、瑞士、加拿大、俄羅斯及印度(各1例)移入，另45例調查中。入境日介於今(2022)年1月26日至3月29日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,966,983例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,943,537例排除)，其中23,155例確診，分別為7,319例境外移入，15,782例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計135例移除為空號。

指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。