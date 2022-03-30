民眾黨刺客出擊！柯文哲子弟兵張清俊投入楊梅議員選舉

▲民眾黨發言人張清俊。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨全力布局2022年底的選戰，在六都層級的選戰中，目前就只有桃園市可望在4月18日通過初選機制，提出桃園市長參選人，目前由立法委員賴香伶、黨秘書長謝立功激烈競爭中。而在市議員部分，也持續擴大提名，有意「提好提滿」，30日宣布有媒體資歷豐富的發言人張清俊，投入楊梅區的市議員選舉。

民眾黨在桃園市14個選區中，已經有6區提名人選，30日新增提名柯文哲子弟兵、台灣民眾黨現任的發言人張清俊，投入楊梅區的市議員選舉。張清俊表示，自己是楊梅在地子弟，自小求學都沒有離開過楊梅，許多同學、親友，甚至是當兵同梯都是在地人，由於有這樣緊密的關係，當柯文哲主席指示要投入選戰時，即使知道楊梅選情相對艱困，也沒有二心，決定要在自己的鄉土努力打拚、服務。

張清俊指出，在市政府長期缺乏整體規劃的情況下，楊梅生活機能的進步程度，已明顯跟不上人口增長的需求，包括幼托與長照政策的落實、交通運輸的建設改善、工業消防安檢、商圈整合發展等許多層面，都還有極大的進步空間，也都與市民朋友的健康平安息息相關。

張清俊認為，過去傳統政治人物做不到的改革與進步，現在就讓新世代來推動，楊梅需要脫胎換骨，就從政治翻新開始，現階段楊梅區4席議員都已經超過50歲，因此，地方需要一名更懂得青壯世代的人來服務，未來將全力尋求選民的認同。

此外，民眾黨也考慮在桃園區、中壢區各多提名一人，八德區、平鎮區也陸續會有人選浮上檯面，屆時光在桃園市，市議員參選人可能就提名10人以上，不過有許多區域席次不多，對中小型政黨來說，屬於艱困選區，如果跟地方沒有淵源，更不容易被選民看見。

另外，民眾黨在新北市中和區原本的提名人在酒駕宣布退選之後，今日改推曾任空姐的美女刺客王如意參戰。

民眾黨表示，新北市中和區的市議員提名人王如意曾任長榮、復興、遠東三家航空公司的空服員，2年多前經過海選，擔任民眾黨立法院黨團的行政組長，能力獲得5位不分區立委的肯定，民眾黨這次派出美女刺客，未來不僅將出任新北市黨部的發言人，民眾黨並有強大的信心，預計她可以拿下新北市中和區的市議員席次。

王如意指出，由於擁有比較清秀的臉孔、姣好的身材、優雅的舉止，空姐投入政壇，確實擁有相當大的優勢，國內也有許多成功案例，據她個人所知，目前仍活躍在政壇上的便有高雄市議員陳麗娜出身復興航空、屏東縣議員宋麗華出身遠東航空。

▲民眾黨立法院黨團的行政組長王如意。（圖／民眾黨提供）