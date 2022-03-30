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結帳數零錢被後方大媽「嘖嘖聲」狂催　她1招回擊掀論戰

記者黃翊婷／綜合報導

結帳時如果被後方排隊的客人催促，怎麼處理才合適呢？一名女網友在臉書PO文抱怨，結帳時正要數零錢給店員，排在後方的一名大媽竟然一直發出「嘖嘖聲」，還硬擠過來把懷裡的兩包豆芽菜放到櫃檯上，讓她一氣之下決定拿出錢包裡的所有1元慢慢數，「保持安全社交距離很難？多等那幾秒鐘是浪費您多少寶貴青春？」

▲超市,結帳（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO在超市結帳，後方客人頻頻咂嘴催促。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨公社」27日的文章中提到，去超市買衛生棉時，因為一包售價是99元，剛好她錢包裡的零錢很多，於是想用零錢付帳減輕錢包的重量，沒想到正當她數著10元硬幣的時候，排在後方的一名大媽嘴裡不斷發出「嘖嘖聲」催促。

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接著，大媽似乎等到有點不耐煩，竟然硬擠上前，並越過原PO把懷裡的兩包豆芽菜放到櫃檯上。原PO氣憤表示，不管大媽是牙縫裡卡菜渣才要一直咂嘴，還是趕著回家關瓦斯，都不應該這樣硬擠，「保持安全社交距離很難？多等那幾秒鐘是浪費您多少寶貴青春？」所以她決定把錢包裡的1元通通倒出來，讓對方再多等幾秒鐘。

文章公開之後，引發不少有過類似經驗的網友留言感嘆，「我也遇過，明明就還沒結完帳，後面的女客人就急著把東西放到前面，看她一眼還一副理所當然，好煩」、「插隊的我一律大聲說『你插隊了』，現在的插隊仔都是一副『我就是要先結、我東西比你少、我年紀大、我帶著小孩、我以為你沒有要結帳』，真的會讓人氣死」。

不過，也有另一派網友覺得原PO應該先把零錢準備好，「其實我很討厭知道多少錢，不先準備然後再慢慢拿的人，還有買一堆又買袋子不自已先裝，等全部掃描完再慢慢裝的人，妳不急別人急啊」。

還有好心網友提醒原PO，雖然她是不滿大媽的行為，但實際上這樣做反而是店員遭殃，「下次要用零錢付款建議可以先大概數好，差一點就當下再找沒關係，畢竟有時標價跟刷出來的可能會有一點誤差」。

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