搭到確診者便車！桃園3校染疫　市府緊急公告「停課10天」一次看

▲中原大學有教授染疫，確診班級停課。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

疫情再度升溫，27日一口氣暴增本土確診83例，是自去年6月27日88例以來單日新高，有多條不明傳播鏈，桃園市府今（29日）公布最新停課公告，東勢國小為東勢國小為確診者該班級自3/26－4/4停課10天，其餘師生自3/26－4/1停課7天；復旦高中確診者班級3/26－4/4停課10天，其餘班級維持正常上課；中原大學則是確診者班級及學系自3/26－4/4停課10天。

桃園市今天再度新增一名復旦高中三年級女學生確診，女學生疑似平時是搭女同學父親便車上學，其父就是前一天確診的大潭電廠工程外包商老闆案22949。市府表示，已擴大採檢，大潭電廠284人全陰性、東勢國小採檢430人皆陰性、中平國小居隔的10名志工也是陰性，目前尚未發現傳播鏈有再明顯擴散跡象。至於中原大學傳出法律系教授確診，衛生局指該案26日才發病。

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桃園復旦高中今天公告，接獲衛生局、教育局通知，有一名學生確診，而經確認其行程後發現，該名學生與確診者接觸後，就未進入校園上課，同班即師生配合停課及居家隔離，30日的期中考則照常舉行。

0329桃園停課公告

1. 東勢國小：

確診者該班級停課10天(3/26~4/4 ,4/5復課)

其餘師生停課7天(預計停課3/26~4/1 ,4/2復課)



2.復旦高中：

確診者該班級停課10天(3/26~4/4，4/5復課)

其餘班級維持正常上課



3.中原大學：

確診者該班級及學系停課10天(3/26~4/4，4/5復課)

其餘班級維持正常上課

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