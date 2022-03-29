檢舉18件只罰一半　達人告小隊長瀆職還虧他「不舉」...結局曝

▲士林警分局交通分隊孫姓小隊長，遭民眾檢舉涉嫌包庇、圖利大型車業者等且未依規定開單，士林地檢署偵結予以不起訴。（圖／記者邱中岳攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市林姓民眾從2020年12月16日起至2021年10月12日止，利用寄發電子郵件到市政府交通違規檢舉專區方式，檢舉士林區通河街一帶違規行駛大型車，或違規停車等共18件，其中只有9件舉發成功，因此認士林警分局交通隊孫姓小隊長包庇、圖利大型車，涉犯《貪汙治罪條例》圖利罪。士林地檢署偵結，無積極證據證明瀆職犯行，依罪嫌不足予以不起訴。

家住北市林姓民眾，從2020年12月16日起到2021年10月12日，以網路上台北市政府交通違規檢舉專區，利用寄發電子郵件方式，檢舉士林區基河路、通河街一帶巷弄，禁行大型車及違規停車共18件，但士林警交通分隊小隊長受理後，卻僅對其中9件違規舉發開單，林認為孫姓小隊長包庇、圖利大型車業者。

▼林姓民眾利用網路舉發違規。（圖／記者黃宥寧翻攝）

分局會依檢舉人提供靜態或動態資料，檢視是否構成違規，做出舉發或不舉發的初審決定，派出所將初審結果上傳至分局後，分局交通組業務承辦人會依初審舉發結果進行複審，如有爭議或舉發錯誤，再退回轄區派出所重新舉發。

孫姓小隊長進行複審後，對於林姓民眾舉發的18件違規案，發現他所附資料不完整，但違規事實明確，經他審核後已退回轄區派出所重新逕行舉發，且在去年10月12日都舉發完畢，至於不舉發的理由，主要是因林姓民眾提供的採證影片裡，有些角度未將車輛前後停車狀況與標線對應位置完整攝入，導致舉發要件不足；採證影片角度因車身緊鄰停車格位線，如果因此舉發恐生爭議。

林姓民眾事後也有接到警方來電，提醒他檢舉內容有些不完整，請他再檢附更多資料，但林姓民眾仍認為，孫姓小隊長有圖利之虞。

▼孫姓小隊長在網路上屢遭揶揄，甚至有人戲謔他「孫不舉」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據悉，該名林姓民眾近年來，已經檢舉7、80件違規。而孫姓小隊長在網路上也遭網友戲謔「孫不舉」，對此他本人低調表示，不會對這些網友提告，畢竟身為公務人員會是盡守本分。

士林地檢署依告發人交通違規檢舉專區案件清冊、士林警分局受理電話訪談等資料，認為無法證明孫姓小隊長有何圖利大型車及違規駕駛人犯意，因此將孫不起訴處分。