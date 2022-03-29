台女博士生首爾遭撞死　酒駕韓男終審判決出爐！維持8年徒刑

▲ 曾以琳生前與父親曾慶暉的合照。（圖／曾慶暉提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣女學生曾以琳赴南韓攻讀博士學位，在首爾街頭遭酒駕撞死。肇事者二審判處8年，但被最高法院發回重審，29日終審判決結果出爐，維持一、二審的8年徒刑。

曾以琳2020年11月6日晚間在首爾江南區步行過馬路時，遭酒醉闖紅燈的金姓男子高速撞上，導致她失血過多，來不及送醫便當場死亡。52歲金男此前已有二次酒駕前科，一審法院認為他是酒駕累犯，適用俗稱《尹昌浩法》的《道路交通法》加重處罰條例，判處8年徒刑，較檢方求處的6年更重，二審法院也維持一審判決。

然而，《尹昌浩法》條例去年11月被南韓憲法法院判定違憲，南韓最高法院去年12月宣布，曾以琳案一二審判決都將特殊犯罪加重刑責及道路交通法合併量刑，但金男判決適用的條文違憲，判決也失去效力，要求重審，成為《尹昌浩法》被判違憲後首起發回重審的案例。

外界原預料重審量刑會輕於一二審，心痛的曾以琳友人2月也因此上青瓦台網站發起連署，要求讓金男付出代價。但首爾中央地方法院29日做出終審判決，判金男8年徒刑，與一二審相同。

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