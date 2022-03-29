第1季酒駕事故大幅減少3成　南二警強力取締270件

▲台南市警二分局在2022年1-3月取締酒駕270件，其中依公共危險罪送辦147件，展現警方取締決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

統計2022年第1季（1至3月份），台南市警二分局針對酒後駕車，總計取締270件，其中依公共危險罪送辦147件；該期間酒駕肇事共發生14件，也較去年同期大幅減少7件，降幅達30％。

二分局防治全般交通事故（A2+A3）共發生1357件，較去年同期減少134件，降幅達8％，展現警方積極防制交通事故及針對酒後駕車嚴正執法之具體成效。

二分局警方從取締酒後駕車之案件中分析，經常發現民眾心存僥倖，酒後認為返家距離不遠，仍賭運氣駕車上路，殊不知酒駕開車上路猶如「馬路炸彈」般，將嚴重影響他人及自身安全。「代客駕車」、「指定駕駛」、「代叫計程車」等都是酒後安全回家最佳措施，民眾深夜如有叫不到計程車情形，也可尋求警察機關來適度協助。

清明節連續假期也即將到來，二分局業已縝密規劃，每日除日間投入於交通順暢疏導，並將加強併排停車等違規取締；另也將密集規劃取締酒後駕車勤務，針對轄內易飲酒處所之周邊道路實施路檢部署，持續就酒後駕車及噪音改裝車滋擾或危駕行為嚴加取締防制，展現執法決心與能力。

另酒駕新法將於3月31日施行，二分局提醒呼籲，酒駕新法修正施行後，汽機車所有人及同車乘客應善盡勸阻飲酒者駕車的責任，依新修正的道路交通管理處罰條例，明定駕駛被驗出酒駕，除罰鍰1萬5000元至12萬元，並吊扣駕照及牌照；另酒駕10年內之累犯或拒測均吊銷其執有各級車類之駕駛執照。再者同車乘客罰鍰亦提高為6000元至1萬5000元；如同車乘客為車主，則與酒駕之駕駛人同受酒駕之罰則1萬5000元至12萬元，並吊扣牌照2年。警方將持續嚴正執法，防制事故發生，以維護用路人安全及交通順暢。