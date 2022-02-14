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竹市新增9戶寄養家庭　陪伴寄養童共築「避風港」

▲新竹市長林智堅頒發71歲蕭新忠寄養爸爸聘書。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅頒發71歲蕭新忠寄養爸爸聘書。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

情人節到來，新竹市長林智堅今（14）日宣布，在充滿愛的一天，竹市今年新增9戶寄養家庭，最年長寄養爸爸蕭新忠已71歲，因出身寒苦想回饋社會，他曾任寄養家庭長達37年，照料孩子不計其數，退休後仍轉任緊急安置家庭，持續照料孩子；最年輕寄養媽媽李驊芮則是托育人員，她以無私的愛照顧多名弱勢身障兒，她盼成為弱勢孩子們堅強後盾。市府持續招募有熱忱的家庭，一起加入寄養家庭行列，陪伴寄養童成長共築「避風港」。

林智堅今與9戶寄養家庭會面並頒發證書，他表示，由衷感謝寄養爸媽們在寄養兒最低潮時給予最多協助溫暖，「大家都是有福報的人」。他更敬佩寄養爸爸蕭新忠37年來無私照顧安置兒，更為他們客製化社交課程，宛如「人間活菩薩」，更感佩蕭爸爸曾同時照料5名寄養兒、4名兒童，「9個小孩同時在一個家庭」。他也重申，市府盡最大力照顧弱勢族群，政府有限、民間無限，期待有熱忱的家庭一起共築防護網。

社會處表示，因應夜間常有兒少緊急安置需求，109年建立緊急安置家庭機制，並邀請退休的資深寄養家庭及經驗豐富托育人員加入，協助有緊急安置需求的兒少無論日夜，都有溫暖去處，並獲得立即的保護與照顧。為了完善照顧服務，市府今年再新增3戶寄養家庭，6戶緊急安置家庭。

蕭新忠爸爸便是緊安家庭之一，他出身寒苦，從小便輪流借住親戚家，為照顧類似經驗孩子，加上一顆喜愛孩子的心，大學時期就在校創立「慈幼會」，帶著夥伴到育幼院照顧孩子。36歲起成為寄養爸爸，照顧50多位孩子，直到過去兒童及少年家庭寄養與機構安置辦法年齡限制，才在65歲結束30餘年寄家生涯。

他說，只要身體仍健勇，都希望能付出一份心力幫助類似遭遇的孩子，他後來轉任緊安家庭，常帶安置兒住到世外桃源的小木屋，每天都會念睡前故事，同時最多有四個孩子聚在一起，最大的孩子會帶著其他弟妹一起念故事，家庭的感覺也帶給他們更大的安定感。此外，他也帶著安置兒游泳、爬山及種菜等等，有多元生命體驗。

蕭新忠爸爸說，帶過這麼多孩子，最大收穫是看著孩子與自己的成長及改變，他每天都會寫日誌記錄孩子，同時也看見自己在與孩子互動的過程，從中學習，獲得許多感動，並將這些感動繼續化為照顧孩子的動力。

最年輕寄養媽媽李驊芮有豐富照顧學齡前嬰幼童經驗，因自己喜歡小孩，想學習與多了解如何照顧小孩，97年便考取證照、擔任居家保母，過程接觸到一位安置孩子，讓她感受到這樣特殊的孩子更需要照顧，因此110年正式加入緊安家庭行列，以無私的愛照顧多名弱勢身障兒。

李驊芮分享，她目前照顧2個小孩，其中一位是女嬰佩佩，八個月大、出生患有巨腸症，腸造口需要密集護理照顧，幾乎每一小時都要去查看狀況，出生後換過很多保母，都因照顧壓力及感染問題無法負擔。後來五個月大的佩佩來到她身邊，從當時照顧至今，李驊芮說，每段時期照顧方法都不一樣，也到醫院學習衛生教育，對她來說這些新學習與挑戰讓她有許多收穫，也更想要把佩佩照顧好。

「甚至不能放太多感情。」照顧過許多罕病孩子的李驊芮說，當孩子來的時候就準備好他們會離開，希望在這短暫的陪伴過程，給孩子滿滿的祝福與愛，讓孩子去到更好的環境。「如果我放棄了，這些孩子就沒地方去了」她感謝家人與身邊朋友的支持，成為她強大的後盾，這些孩子的故事也成為她照顧、協助更多需要孩子的動力。

新竹家扶中心主任沈俊賢表示，寄養家庭的成立是因為「愛」，當寄養爸媽準備好來接待這些孩子，就代表他們會努力嘗試，讓孩子們知道家人間正常的互動該是什麼樣子，讓孩子放下渾身的刺，可以接納自己的不完美，可以在寄養家庭療傷，找到重新出發的力量。寄養安置能給的不是永遠的家，而是讓孩子重新找回相信「家」的勇氣。

社會處表示，緊急安置家庭提供受虐兒少前端緊急短期的保護照顧，而寄養家庭作為後盾，提供後續穩定的照顧服務。 除了建置前端緊安家庭的資源外，市府依據中央公告的最低生活費標準，逐年檢視並調整寄養安置費用，今年將寄養安置費用自原本每月2萬3000元依據兒少年齡及身心狀況分別調高4~7%，總額達2萬3920元至2萬9240元間，期望透過實質的支持，讓更多的家庭願意投入寄養家庭行列，使新竹市成為最溫暖的「幸福城市」。

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