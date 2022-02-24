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桃竹苗首座公設民營兒童早療中心啟用　陪伴黃金療育期

▲林智堅市長與早療孩子互動。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅市長與早療孩子互動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

桃竹苗首座公設專辦的兒童發展早期療育中心今（24）日揭牌啟用，新竹市長林智堅表示，上任後致力打造兒童友善環境，推動「早療三支箭」，全面提升補助、師資到硬體設備，市府投入3034萬元為慢飛兒量身打造400多坪全新專業空間，提供學齡前日間照顧，目前服務總人數為65名，可陸續增達85名。他更公開全新早療中心3大亮點：全牆面弧形無死角，搭配軟墊提升安全；設舒緩區及隔離室，保護情緒不佳或有感染風險的孩童；融入草地、海洋等設計元素刺激感官，並打造半戶外療癒花園，增加孩童接觸大自然機會。

今日兒童早療中心揭牌典禮，邀請新竹市發展遲緩兒早療推動委員會家長代表陳建郎哽咽分享，他回憶，6歲次子因先天腦部功能異常，在2個月大時發現孩子有身體抽蓄、吞嚥不佳情形，經醫師診斷為平腦症，告知日後行為發展將受到極大的影響，當時他心裡沒有辦法承受，心想：「為何會發生在我們身上？我們該怎麼做？」

「一般人認為好好吃飯是件簡單的事情，但對身障孩童來說卻是渴望和奢求」他說，妻子為專心照護孩子請長期育嬰假，帶著孩子四處找醫院復健，因緣際會之下接觸到早療中心，孩子1歲時進入日間托育，當時是中心年紀最小的孩子。他起初心裡相當畏懼，擔憂老師無法了解孩子需求、孩子無法受到好的照顧，如今將近6年的時間過去了，孩子即將畢業，今年將入國小就讀，「過去因沒接觸過，而不清楚有這些資源，日前與市長交流後，再看見兒童早療中心成立，心情相當激動，希望未來有更多需要的孩子能進早療中心就讀。」

兒童早療中心家長曾馨禾女士也說，自己育有2子，長子因腦損記憶力不佳，目前就讀早療中心學前日間照顧，希望他在校學習到的技能能夠融入生活，對他未來幫助也較大，如今已就讀3年，適應狀況良好，肢體能力也進步很多。

特殊教育講師也是親子部落客的蔡昭偉也分享，蔡傑3歲時被醫師診斷為重度自閉症，毅然辭去工作當全職父親，全天候陪伴孩子，遲緩兒若能把握0-6歲黃金療育期，透過完整療育訓練與治療，孩子的發展將有更多可能性，如今蔡傑已經19歲了，去年畢業開始就業，今日特地從嘉義北上見證早療中心開幕，看見新穎專業的空間規劃，大讚是「全台最棒兒童早療中心」。

「早療家庭不論是孩子本身或父母親，成長過程都會遇到一般人無法承受的壓力與困境」林智堅聽完早療家庭分享後，他眼眶泛紅地說，坐在台下感觸很多，自他上任以來重視兒童政策推動，新竹市馬偕兒童醫院也將完工，預計下半年正式營運，並提供早療服務，「早療孩童有著不同於一般孩子的需要，不論是就學或治療，都需要更多的陪伴與關注，父母得付出更大的心力」。

林智堅憶起，2018年首度與早療家庭接觸看見需求，聽見孩子有入學困難與早療需求，那夜他徹夜難眠，理解到城市裡還有許多角落照不進光，遺憾自己沒有及早發現問題，深深感受到市府應該要做得不夠，感謝社會企業長期支持早療孩童，成為早療孩童的天使，「成長慢一點沒關係，希望他們快樂的在這座城市長大」。

林智堅說，近年積極推動「早療三支箭」，107年起提高早療補助為全國最高，一般戶補助自3千元提高至4千元、低收入戶由5千元提升為6千元；其次是增加師資與照顧人力，特教師從191人增加至今年238位，給早療家庭更多幫助；最後一哩路為率桃竹苗之先創辦首座公設民營專業早療機構，身障者就業大樓設有完善無障礙空間，並依孩童需求量身打造課程，逐步完善早療照顧資源。

社會處處長張柔表示，目前全台共10縣市設置專辦早療機構，新竹市早療中心為第11縣市、第16家，為桃竹苗首座公設民營早療中心，市府團隊除提供早療家庭可使用的資源，如早療補助、定點臨托和育兒指導員等資源外，也不斷提升早療服務，盼帶給早療兒童和家庭最實質幫助。

社會處指出，兒童早療中心過去坐落於身心障礙福利服務大樓，自94年開辦服務至今，因應早療兒童需求，輔具日益增多，無足夠空間收納並排擠其他使用空間，另因活動場域為開放式，僅利用矮櫃隔成教室，對於早療及身障抵抗力較弱孩童，感染管控難以掌握。為讓孩童有寬敞舒適活動空間，搬遷至龍山西路身障者就業綜合大樓3樓，由曾泊銘建築師操刀，以早療兒童的需求出發，並傾聽家長和專家意見，設計專業空間、安排交通接送，提供早療兒童友善環境。

社會處指出，全新兒童早療中心設４間日托教室、療育教室、感官教室、治療室、舒緩室、隔離室、團體空間、辦公室、會談室等，提供學齡前兒童日間生活照顧，將由專業師資團隊，依孩童能力量身設計課程，包含小組訓練、戶外體能課、地板滾球課、社團課、角落課等多元主題，也訓練兒童生活自理能力。目前早療中心服務總人數為65名，最多可增達85名，若有早療日間照顧需求，歡迎洽詢社會處身心障礙福利科5352133或兒童發展早期療育中心5612511。

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