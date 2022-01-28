竹市春節年假社福關懷不打烊　幸福城市加倍幸福

▲提供春節相關物資予各類服務個案或弱勢家庭。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

農曆春節前夕，新竹市政府社會處啟動春節關懷送暖機制，盤點所有個案，截至27日共進行關懷訪視1,697人次，並與19個企業、社福團體攜手，提供約5,000份的年節或保暖物資等照顧，同時也建立春節期間各項社福服務聯繫窗口、急難救助備用金、物資及安置等資源，要為弱勢家戶打造愛心保護傘，新竹市長林智堅邀請各界持續以不同方式投入善行，讓「幸福城市，加倍幸福！」

社會處處長張柔表示，社會處長期來持續密切關心需關懷的家庭個案，提供相關資源給予即時協助，年節將至，啟動春節關懷機制，各項生活津貼及補助都在今(28)日發放，同時社工們也再次盤點所有個案，評估年前關懷送暖的對象，春節前將一一透過電訪、家訪，確認所需關懷家庭與民眾生活狀況，希望透過強化關懷與連結，讓社會安全網有效接住每位需要幫助的人，春節期間社工同仁24小時輪值，即時提供協助。

張小姐是一位單親媽媽，獨自扶養3名小孩，其中最小的孩子未滿1歲，奶粉尿布開銷龐大！年節前夕，社會處楊社工員評估春節期間張小姐急需民生物資，媒合善心人士提供的白米、嬰兒奶粉及尿布，並讓張小姐至愛心福利社領取生活物資！張小姐表示，謝謝善心人士與社會處的幫忙，讓孩子能幸福過好年！

社會處表示，春節假期前，各項社福資源皆準備就緒，也視情況隨時協助發送物資與救助金；列冊關懷的兒少們一一確認照顧情形，並在年前做好妥適的處理，提供必要的協助措施；針對家暴案件會先確認安全計畫執行狀況，與警察局密切合作預防家庭暴力發生，必要時由警方協助，透過市府各單位衛生局、警察局、民政處等單位，建構綿密安全防護網。

社會處表示，若遇上低溫特報，就會啟動街友關懷機制，發放禦寒保暖衣物或睡袋，並提供臨時住宿。各項社會關懷機制皆已陸續啟動，在即將來到的農曆春節提供充足的社福資源給予需要的團體或個案，讓市民都能平安幸福過年。