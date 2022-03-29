彰化2貨運行員工喬排班爆衝突　他1刀「刺同事大腿」奪命

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣28日發生一起兇殺命案！大村鄉林姓(44歲)、李姓(37歲)2名貨運行員工疑因排班問題，約在公司的停車場空地談判，過程中起口角爭執，林男拿麵包刀刺向李男左大腿，造成李男流血不止，送員林基督教醫院後傷重不治，警方依殺人罪嫌偵辦。





▲大村發生殺人案。（圖／民眾提供）

員林分局28日接獲民眾報案，在大村鄉某公司大門前有2名男子發生口角糾紛，其中1名談到激憤處時竟持刀砍向被害人，經其它同事現場發現被害人倒臥血泊後立即撥打110及119通報警方及救護車到場處理；惟被害人送醫後宣告不治，員林分局接獲報案即成立專案小組火速偵辦。

▲彰化大村殺人犯嫌落網。（圖／警方提供）

警方抵達現場後，當場逮捕林男，續調閱該公司監視器影像，均清楚顯示林男犯案過程，經警方瞭解林男與李男係因工作看法不同而發生口角，現場同事雖有出手攔阻，惟仍無法避免憾事之發生；警方並於犯罪現場查獲林嫌犯案的麵包刀1把，全案詢後依刑法殺人罪將林嫌移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。

彰化縣警察局員林分局分局長楊志傑表示，維護民眾生命、財產安全是警方第一要務，請不法份子切勿心存僥倖，民眾遇有任何糾紛，均應循正當法律途徑處理，勿以非法手段解決，若有不法，警方定將依法究辦。

▲大村殺人犯嫌作案麵包刀。（圖／警方提供）