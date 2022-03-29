彰化寶雅停車格前霸位...首度開罰600　婦怨：只停一下子　

▲她停霸王車遭罰 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市金馬路寶雅大賣場外收費停車格外人行道，被違規停滿10輛自小客車，停車格內反而完全沒有車輛，貼網怒轟「自私又可恥的彰化人」，警方宣示將開罰，沒想到警方昨日前往會勘時，1婦人又將車子停在停車格外，然後進店內買東西，當場被依道路交通管理處罰條例開罰600元罰鍰，警方提醒民眾不要再亂停車，妨礙用路人安全。

該間大賣場停車格設有停車檔，告示牌上清楚寫著，憑當日寶雅消費發票滿額可抵停車，消費滿250元可免費停車一小時，上限為兩個小時，若是以費率計算，則是每小時20元，當日最高100元，但卻沒消費者停進去，反而擋在停車格前，被酸「停霸王車！」。

▲今天早上已經全部淨空 。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解，昨日警方前往會勘時，已經全部淨空，沒想到有名婦人倒車停在人行道上，也因此開出第一張罰單，該名婦人不斷嘟嚷著抱怨，「才停一下車要買個東西，就被開罰600元，真的太划不來了」。

彰化警分局指出，金馬路該賣場前確定為人行道，將從即日起針對不停入停車格的車輛依法舉發，未來若再有車輛被檢舉違停霸王車，警方都將依道路交通管理處罰條例第56條開罰600元至1200元罰鍰。