快訊／國一彰化南下槽車突竄濃煙　現場搶救車流回堵9公里

▲國道一號215K南下發生槽車冒煙意外。（圖／國道警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化田尾鄉國道一號215K南下稍早發生一起化學槽車火燒車意外，彰化縣消防局據報後派遣溪湖、埔心及第四大隊等分隊前往滅火，到場後已無起火但濃直竄，也因為這一起意外，車流回堵到207K達9公里，目前現場尚未排除，國道警方已開放內2車道通行，並提醒用路人，行經此處務必減速慢行。

▲國道一號215K南下發生槽車冒煙意外。（圖／彰化踢爆網提供）

▼國道一號215K南下回堵至207K。（圖／翻攝自即時影像監視器）