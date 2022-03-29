用生命救人到最後一刻！勇消陳志帆魂斷喬友大樓　今入祀忠烈祠

記者唐詠絮／彰化報導

彰化喬友大樓去年6月30日發生大火，釀成4死22傷的慘劇，彰化縣消防局東區分隊隊員陳志帆為了救出受困民眾而殉難，追晉為分隊長，今天適逢329青年節，彰化縣府辦理春祭國殤暨陳志帆入祀安位典禮，陳志帆的雙親及妹妹等家屬、縣長王惠美、消防局等人員列隊從縣府前廣場出發，行進過程中肅穆隆重。

▲勇消陳志帆入祀忠烈祠。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

王惠美指出，6月30日19時48分，救災救護指揮中心接獲119電話報案，位於彰化市三民路喬友大樓發生火警，指揮中心獲報後，陸續派遣各外勤分隊人員前往現場展開救援工作。

陳志帆時任彰化縣消防局第一大隊彰化東區分隊隊員，於接獲指揮中心任務派遣後，協同小隊長等十人共同前往現場支援，其抵達現場知悉有民眾受困，仍冒現場濃煙與高熱之危險，奮不顧身入室搜救，以致於20時14分許，現場火勢驟變，因致命濃煙及高溫阻斷出路而未能及時退出，救出後經送往彰化基督教醫院急救無效，英勇殉職。

彰化縣政府今(29)日上午9時30分在彰化忠烈祠舉行「彰化縣各界春祭國殤暨故分隊長陳志帆烈士入祀安位典禮」，向忠烈祠先賢先烈致意與追思，並對彰化市喬友大樓執行火警救災任務英勇殉職的消防分隊長陳志帆，恭送入祀彰化忠烈祠，行進間，不少民眾舉手向殉職的打火英雄敬禮。

王惠美表示，陳故分隊長志帆先生，克盡保護民眾生命職責，面對瞬息萬變之火場環境，果敢擔任救災先鋒，戮力從公終而犧牲，實為國家社會之損失，其忠烈事蹟經彰化縣消防局提報，並由內政部核准入祀本縣忠烈祠，於今日隆重舉行入祀忠烈祠安位典禮，表彰其大公大義氣節，以為後世楷模典範。