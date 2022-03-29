全民動員防衛再升級！　蔡英文揪他：讓台灣參與國土防衛合作

▲總統蔡英文接見美國「國家民主基金會」會長威爾森(Damon Wilson)。（圖／總統府直播）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文29日上午接見美國「國家民主基金會」會長威爾森(Damon Wilson)時提到，威爾森有跟烏克蘭民間，以及瑞典、芬蘭國土防衛相關組織有合作，她也期望台灣可以參與相關交流，強化全民動員防衛，提升多面向的韌性。

蔡英文接見威爾森時表示，美國國家民主基金會跟台灣有長久的關係，也支持台灣的民主發展，去年7月威爾森上任以來，就致力於強化跟台灣公民社會的合作關係，而這次訪問亞洲也把台灣作為首站，顯示對於台灣民主的重視與肯定。

對於當前全球局勢，蔡英文表示，全球民主發展正遇到威權主義擴張的挑戰，在烏克蘭危機發生後，眾多民主國家團結一致，譴責俄羅斯的侵略行動，並實施相關的制裁，人民也發起各種支持與援助行動。

在台灣挺烏克蘭方面，蔡英文說，台灣對於烏克蘭首批人道援助已經送抵烏克蘭，捐款也超過8.9億元，顯示台灣人對於烏克蘭捍衛民主決心相當感同身受，透過行動來團結支持。

蔡英文強調，這次烏克蘭國土防衛部隊透過動員社會力量保衛家園，讓台灣相當敬佩，她也知道威爾森會長跟烏克蘭民間合作，也有跟瑞典、芬蘭國土防衛相關組織有合作關係。

因此，蔡英文說，這些合作非常具有意義，她希望台灣也可以參與相關交流，從中學習經驗，強化全民動員防衛，提升多面向的韌性。

在俄羅斯入侵烏克蘭事件上，蔡英文認為，這凸顯全球民主國家團結反制威權主義的重要性，美國去年舉辦民主峰會，就是促進世界各國落實民主進展的重要活動。

蔡英文表示，台灣除了獲邀出席，也提交具體且廣泛的承諾清單，包括推動開放政府、反制假訊息，展現台灣願意跟全球夥伴落實民主的堅定決心；另外，威權國家散播假訊息進行認知作戰，對民主國家造成影響，台灣在因應假訊息方面有豐富經驗，希望可以一起分享經驗，一起強化民主的韌性。

對於今年10月世界民主運動全球大會，將由美國民主基金會、台灣民主基金會共同舉辦，並在台灣舉行，蔡英文表示，非常期待透過這次大會，繼續推動民主國家團結合作，讓全球民主發展更加堅實有力。

▼總統蔡英文接見美國「國家民主基金會」會長威爾森(Damon Wilson)。（圖／總統府直播）