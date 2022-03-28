亞洲首站！美國「國家民主基金會」會長率團訪台　晉見蔡英文

▲美國「國家民主基金會」會長威爾森（Damon Wilson）。（圖／翻攝NED官網）



記者杜冠霖／綜合報導

外交部透露，美國「國家民主基金會」（National Endowment for Democracy, NED）會長威爾森（Damon Wilson）將率團於3月27日至30日訪問台灣，在台灣期間將晉見總統蔡英文、拜會行政院院長蘇貞昌、立法院院長游錫堃及接受外交部部長吳釗燮款宴等，並將與台灣公民社會夥伴互動，「誠摯歡迎威爾森會長率團訪問台灣。」

國家民主基金會是一家美國機構，成立於1983年，其目的是對美國以外的國家或地區進行民主輸出，基金會將資金撥予私營非政府組織以促進各個國家的民主發展，但因其「民主外送」行動，時常遭到中國、俄羅斯政府批評。

外交部表示，NED與我國政府互動密切，長期關注我國民主進展。在NED的積極鼓勵下，我國於2003年成立臺灣民主基金會，雙方進行多項合作計畫，在印太地區合作推廣民主人權，「此行是威爾森會長上任後，首度出訪亞洲，並將台灣列為首站，顯示對台灣的重視。」

威爾森訪台期間將舉辦記者會，宣布NED將與臺灣民主基金會等台灣公民社會團體合作，並於24日至27日在台北舉辦「世界民主運動」（World Movement for Democracy）全球大會。

外交部表示，這是大會首次在台灣舉行，不僅彰顯台灣的民主成就廣獲國際社會肯定，也是落實我方響應美國「民主峰會」（Summit for Democracy）所提承諾項目之一。