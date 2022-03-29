政黨輪替不能提　姚正玉：台南市「民主退步」！

▲民進黨台南市黨部主委潘新傳，批評國民黨市長參選人謝龍介喊出「政黨輪替」是「誤導市民認知」，姚正玉表示此言出自「民主進步」黨潘主委之口，實在「不可思議」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對民進黨台南市黨部主委潘新傳，批評國民黨市長參選人謝龍介喊出「政黨輪替」是「誤導市民認知」，爭取國民黨提名的台南市中西、北區市議員參選人姚正玉表示，此言出自「民主進步」黨主委之口，實在「不可思議」。

姚正玉表示，謝龍介在28日國民黨議會團記者會上強調：「台南市30年政黨不輪替有違民主，呼籲鄉親給他一次，做不好4年就換人」，沒想到民進黨潘主委回應竟指「國民黨先前已在台南市執政46年」，潘主委的回應實在是「牛頭不對嘴」，難道潘主委的意思是民進黨執政30不夠久、要超過國民黨的46年才算久嗎？！

姚正玉指出，「做不好換人」、「政黨輪替」都是民主的常態，過去長期執政造成一黨獨大讓人民不滿才會政黨輪替，如今民主政治成熟，再拿過去時代來比較，潘主委難道民主也要走回頭路嗎，謝龍介做為在野黨的參選人提出「做不好、換人做的政黨輪替」選舉訴求，是提醒市民審視民進黨長期執政的成績和結果，怎麼會是「誤導選民認知」呢？！如果選舉時連政黨輪替都不能提，台南市根本是一個「民主退步」的城市。

姚正玉進一步指出，潘主委聲稱「台南要的是穩定向前的市政，選市長不是用來比較的」，這句話好像也不太「民主進步」，因為選舉過程就是把參選人之間的「比較」且選一個最好、最適合為民服務的人選，如果潘主委認為黃偉哲市長施政滿意度高達8成多，那就更不必怕被謝龍介「比較」了。

姚正玉強調，民進黨長期執政累積可觀的行政資源，對在野黨來說是很不利的，期待年底三合一選戰，不只是「君子之爭」，更希望是「公平之爭」，執政黨別再濫用國家機器和行政資源來阻擋人民做出真正的選擇。