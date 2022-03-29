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台南市爭取前瞻計畫提升溪北道路品質　交通部公路總局核定近2億經費改善

▲交通部公路總局終於核定台南市辦理提升道路品質改善，總經費達1億9306萬5千元，讓道路更貼近民眾需求。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲交通部公路總局終於核定台南市辦理提升道路品質改善，總經費達1億9306萬5千元，讓道路更貼近民眾需求。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為大台南整體開發建設，市長黃偉哲向中央爭取前瞻基礎建設計畫，加強溪北地區及區域地方發展；其中改善道路品質，工務局鍥而不捨多次提案，交通部公路總局終於核定台南市辦理提升道路品質改善，總經費達1億9306萬5千元，其中中央經費為1億5831萬4千元、地方配合款3475萬1千元，讓道路更貼近民眾需求。

交通部公路總局核定7件案件包含：安定區及大內區市道178線、麻豆區市道173線、七股區市道176線、柳營區大區道316線、大區道318線（麻豆區、下營區、官田區）、左鎮區南171-1線、南化區南179線、楠西區南188線、麻豆區南24線、麻豆及下營區南57線、善化區南122線及林鳳營車站周邊道路環境改善等12條重要道路，核定範圍更橫跨12個行政區，達到平衡區域發展。目前都在進行細部設計中，預計7月逐一開工。

▲交通部公路總局終於核定台南市辦理提升道路品質改善，總經費達1億9306萬5千元，讓道路更貼近民眾需求。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局表示，案件中將改善提昇台南市8條市區道路品質，總長度22公里，包括路面刨鋪、標線更新、路面基底層改善、人手孔下地、新設道路側溝及道路植栽帶更新等，提供市民更安全、平整及市容景觀的舒適道路環境。另有2處通學步道改善，強調以「人」為本的概念，將人行道與路面一併重新整建，並搭配拓寬通學步道寬度與設置無障礙斜坡，達到提升學校師生與周邊居民的生活連結，保障家長接送學童或居民到校休閒運動的安全與便利目的。

還有，落羽松森林步道為當地重要觀光景點，為加強與林鳳營車站之人行環境串聯，改善計畫預計新增標線型人行道、周邊綠帶改善及陸橋下空間整理，不僅提供居民更多的休閒空間，更提昇當地觀光品質。

此外，為確實達到人本交通的目標，針對台南市非都市土地進行易肇事路段與路口檢視後，擇選30處重要路口進行改善，內容包括標誌（線）如行人穿越道增設、行人穿越道補強、行人穿越道退縮及交通號誌汰換，期望提高行人的安全性、駕駛人行車警覺並減少交通事故的發生。

改善計畫預計2023年2月全數完工，完工後可望大大提升台市道路服務品質及觀光遊憩舒適度，並塑造都市空間特色及創造城市新地貌。

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