不是去放鬆！他曝露營本體「是比賽」　酸笑：才會有人點讚

▲近年露營風氣很夯，不少人會趁假日帶家人到戶外露營。（示意圖／pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

露營風氣正夯，有網友日前問卦「帶小朋友去露營」，說他看到前同事跟好幾個家庭組團去露營，但卻帶了100吋螢幕跟電動給一堆小孩子玩，「在家打不好嗎？都出門了還是要打電動」，讓他很納悶，「還是這已經是露營標配？不能輸！有露營真正本體是什麼的卦嗎？」吸引一名網友回文，直嘆已經跟以前大不同。

這位網友在PTT的Gossiping板上回文，一開始就直呼，「以現在氛圍來說，露營本體就是炫耀啊！你以為跟以前一樣，一夥人去山上放鬆聊天嗎？別傻了，去露營就是開始炫裝備」，包括帳篷、卡式爐、睡墊、睡袋、天幕、蛋捲桌、鍋具、擺盤等等，「越好看、收納越小，看起來特別的都很貴。」

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而這一車裝備，明明全部在新手村添購的話，大概2萬就可以搞定，但升級上去，花10萬、20萬的卻也大有人在，「露營不是去放鬆的，是去拍照打卡炫耀的，這樣才會有人點讚。去哪裡露，跟誰露根本不是重點。」

▲有網友認為，露營根本就是裝備競賽。（圖／達志影像／示意圖）

就有人也超有感，「曬車曬小孩曬裝備」、「曬裝備無誤，上次有空帳就跟著去一次，看到每帳都是大投影幕，帳篷比房間還高級喔！我就不知道露營的目的在哪」、「營區越來越現代化，有水有電有瓦斯，睡覺有冷氣、洗澡有熱水，美其名是體驗大自然，配備就是要弄到比飯店還舒適」、「我也以為露營是要生火野宿，然後沒地方洗澡那種露營，現在營區一個比一個高級。」

不過，也有網友表示，「好了啦！慎選朋友ok？你朋友都這種的喔」、「不得不說，買裝備出去擺還挺爽的」、「快樂來自買裝備+有時間可以慢慢收放」、「每個人追求的爽感不同」、「成年人的家家酒」、「我家都架快速爐，而且東西都是家裡煮好的，熱一下就好，保麗龍箱超實用！開貨車載裝備方便多了，帳篷是朋友提供的，基本上實用大於一切。」