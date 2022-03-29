高雄警再突襲53家娛樂場所　赤膊阿北無罩爽按摩慘吞罰單





▲針對特定娛樂場所防疫新規定，高雄市政府警察局各分局持續進行稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

疫情拉警報，中央疫情指揮中心宣布自27日起，民眾前往特定娛樂場所，須出示3劑COVID-19疫苗證明；從業人員則須每周篩檢。因應新防疫規定，高雄市政府警察局各分局持續進行稽查，昨（28）日左營、林園、鳳山分局共稽查53店家，違反實聯制2件5人、未戴口罩1人，也勸導未帶小黃卡、未打第3劑等35人。

左營分局昨晚間7點至10點，出動24名警力實施擴大臨檢勤務，警察局李駐區督察、行政科指導，由分局長陳文耀帶隊，針對轄內特定娛樂場所共15處，與市府衛生主管機關衛生所執行聯合稽查。

▲一名74歲的李姓男子在養生館內消費按摩時，未依規定戴口罩遭開罰。（圖／記者賴文萱翻攝）

稽查過程發現，一名打赤膊的李姓阿伯在養生館內消費按摩時，未依規定戴口罩，遭衛生所人員依違反傳染病防治法開罰。李男一開始還辯稱不知道規定，衛生所人員當場反駁「這裡不是你家，規定也已經施行一年多了」，他才乖乖收下罰單，將依規定開罰新台幣3000元到15000元。

另也發現4名未施打第三劑疫苗，而欲進入消費的顧客，經由店家人員予以勸離；以及5名從業人員已施打第二劑疫苗滿3個月但尚未施打第三劑，市府衛生主管機關衛生所人員當場實施勸導。





▲▼針對特定娛樂場所防疫新規定，高雄市政府警察局各分局持續進行稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

林園分局同樣自28日起連續規劃一個禮拜擴大臨檢勤務，昨晚8點30分由分局長張泰賓親自帶隊在分局主持勤前教育，動用警力22名，配合衛生所人員共組稽查小組，稽查重點包括店家是否落實實聯制，進出顧客、店內所有從業人員有無完成接種3劑疫苗並出示證明。

臨檢勤務執行下來，業者及顧客都相當配合稽查，28日共稽查業者26家，舉發KTV、小吃部違反實聯制2件5人，依違反傳染病防治法裁罰新台幣3000元到15000元；另勸導未攜帶黃卡出示接種證明之消費者及從業人員26人。

▲▼針對特定娛樂場所防疫新規定，高雄市政府警察局各分局持續進行稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

鳳山分局昨晚也編排警力，結合鳳山區公所、鳳山衛生所、鳳二衛生所共出動29名人員實施防疫聯合稽查，並由分局長孫成儒帶隊，針對轄內特定娛樂場所共12處，向業者抽檢最新防疫規定。

執行稽查任務發現，在某時尚會館內工作的1名葉姓女子，未依規定提供每週篩檢1次證明，鳳山衛生所人員依違反傳染病防治法第37條開罰。另外，在鳳山區某小吃部業者李姓男子，未落實從業人員健康監測紀錄，也依違反傳染病防治法第37條對於商家製單舉發。