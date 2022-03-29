　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄警再突襲53家娛樂場所　赤膊阿北無罩爽按摩慘吞罰單

▲▼針對特定娛樂場所防疫新規定，高雄市政府警察局各分局持續進行稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲針對特定娛樂場所防疫新規定，高雄市政府警察局各分局持續進行稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

疫情拉警報，中央疫情指揮中心宣布自27日起，民眾前往特定娛樂場所，須出示3劑COVID-19疫苗證明；從業人員則須每周篩檢。因應新防疫規定，高雄市政府警察局各分局持續進行稽查，昨（28）日左營、林園、鳳山分局共稽查53店家，違反實聯制2件5人、未戴口罩1人，也勸導未帶小黃卡、未打第3劑等35人。

左營分局昨晚間7點至10點，出動24名警力實施擴大臨檢勤務，警察局李駐區督察、行政科指導，由分局長陳文耀帶隊，針對轄內特定娛樂場所共15處，與市府衛生主管機關衛生所執行聯合稽查。

▲▼針對特定娛樂場所防疫新規定，高雄市政府警察局各分局持續進行稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲一名74歲的李姓男子在養生館內消費按摩時，未依規定戴口罩遭開罰。（圖／記者賴文萱翻攝）

稽查過程發現，一名打赤膊的李姓阿伯在養生館內消費按摩時，未依規定戴口罩，遭衛生所人員依違反傳染病防治法開罰。李男一開始還辯稱不知道規定，衛生所人員當場反駁「這裡不是你家，規定也已經施行一年多了」，他才乖乖收下罰單，將依規定開罰新台幣3000元到15000元。

另也發現4名未施打第三劑疫苗，而欲進入消費的顧客，經由店家人員予以勸離；以及5名從業人員已施打第二劑疫苗滿3個月但尚未施打第三劑，市府衛生主管機關衛生所人員當場實施勸導。

▲▼針對特定娛樂場所防疫新規定，高雄市政府警察局各分局持續進行稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼針對特定娛樂場所防疫新規定，高雄市政府警察局各分局持續進行稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼針對特定娛樂場所防疫新規定，高雄市政府警察局各分局持續進行稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

林園分局同樣自28日起連續規劃一個禮拜擴大臨檢勤務，昨晚8點30分由分局長張泰賓親自帶隊在分局主持勤前教育，動用警力22名，配合衛生所人員共組稽查小組，稽查重點包括店家是否落實實聯制，進出顧客、店內所有從業人員有無完成接種3劑疫苗並出示證明。

臨檢勤務執行下來，業者及顧客都相當配合稽查，28日共稽查業者26家，舉發KTV、小吃部違反實聯制2件5人，依違反傳染病防治法裁罰新台幣3000元到15000元；另勸導未攜帶黃卡出示接種證明之消費者及從業人員26人。

▲▼針對特定娛樂場所防疫新規定，高雄市政府警察局各分局持續進行稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼針對特定娛樂場所防疫新規定，高雄市政府警察局各分局持續進行稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼針對特定娛樂場所防疫新規定，高雄市政府警察局各分局持續進行稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

鳳山分局昨晚也編排警力，結合鳳山區公所、鳳山衛生所、鳳二衛生所共出動29名人員實施防疫聯合稽查，並由分局長孫成儒帶隊，針對轄內特定娛樂場所共12處，向業者抽檢最新防疫規定。

執行稽查任務發現，在某時尚會館內工作的1名葉姓女子，未依規定提供每週篩檢1次證明，鳳山衛生所人員依違反傳染病防治法第37條開罰。另外，在鳳山區某小吃部業者李姓男子，未落實從業人員健康監測紀錄，也依違反傳染病防治法第37條對於商家製單舉發。

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
何妤玟1句話「小S當場臭臉」！　怒嗆：難怪妳會離婚
績優幼兒園遭廢止！183幼童待安置...老師抱一起痛哭
LIVE／黑卡超哥激凸牽爆乳高材生奔飯店　當天才發親子出遊片
「老婆和人開房間可以，被開玩笑不行」　他揭威爾史密斯打人原因
立委評鑑結果出爐！　3立委列「待觀察名單」
朋友起鬨「跳水慶生」　16歲高中生溺斃淡水河
足球員遭食人魚啃光　拉出水面剩白骨
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國一彰化南下槽車突竄濃煙　現場搶救車流回堵9公里

大地主控飯店集團詐1.1億　又遇假名媛打「她」名號騙走70萬

高雄警再突襲53家娛樂場所　赤膊阿北無罩爽按摩慘吞罰單

你中槍啦...勇警追捕畫面曝！遭歹徒打中右腳踝　他忍痛壓制逮人

超車結怨互尬逼車害撞大貨車釀2死1重傷慘劇　判刑9年10月

男友偷拍激情片！手機驚見「別的女人」　她得知影片沒刪崩潰了

生日變忌日！16歲高中生起鬨「跳水慶生」　竟溺斃淡水河

女看護討不到護照金錢返國　刀割80歲嬤脖子險奪命輕判1年

疫情升高！台東連3天啟動八大行業聯合稽查　違反規定重罰

取締酒客、小姐未打第3劑　中市府：最高罰業者15000元

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

搶黃燈？名車沒煞停撞飛騎士　女駕駛下車竟「先開後車廂」

網紅露背眼尖粉絲揪大黑痣　醫生驚：抖音救了你一命！

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

快訊／國一彰化南下槽車突竄濃煙　現場搶救車流回堵9公里

大地主控飯店集團詐1.1億　又遇假名媛打「她」名號騙走70萬

高雄警再突襲53家娛樂場所　赤膊阿北無罩爽按摩慘吞罰單

你中槍啦...勇警追捕畫面曝！遭歹徒打中右腳踝　他忍痛壓制逮人

超車結怨互尬逼車害撞大貨車釀2死1重傷慘劇　判刑9年10月

男友偷拍激情片！手機驚見「別的女人」　她得知影片沒刪崩潰了

生日變忌日！16歲高中生起鬨「跳水慶生」　竟溺斃淡水河

女看護討不到護照金錢返國　刀割80歲嬤脖子險奪命輕判1年

疫情升高！台東連3天啟動八大行業聯合稽查　違反規定重罰

取締酒客、小姐未打第3劑　中市府：最高罰業者15000元

快訊／國一彰化南下槽車突竄濃煙　現場搶救車流回堵9公里

他把北京機場當住家「一待14年」！食物永遠不缺還能領「月薪」

網紅始祖「仙氣婚紗照」曝光！她戳臉甜喊：老公是最帥的～

不是去放鬆！他曝露營本體「是比賽」　酸笑：才會有人點讚

營運41年「復興號走入歷史」！末班車駛出　台鐵時刻表今起微調

大地主控飯店集團詐1.1億　又遇假名媛打「她」名號騙走70萬

巴西總統腹部不適住院！　今年1月才因「沒咬爛蝦」腸阻塞2天

克里斯洛克故意開病人玩笑？　友曝「背後委屈實情」：他沒這麼壞

比肉眼可見暗一萬倍！台北天文館捕捉到「台灣」小行星罕見蹤跡

蔡依林曝「產前憂鬱」！為罕病童發聲　全聯就能捐零錢

社會熱門新聞

和碩前副總失蹤！　留40字訊息曝

醫美老董被控　騙砲「天生尤物」

警臨檢八大行業堵破口　酒店妹乖坐受檢

85歲嬤拒跪地誦經　安養院沒收餐廳磁扣

全力搜救和碩前副總裁！跑山獸曝最新進度

少女醉倒KTV　他第一次見面竟性侵

刺死開槍的里長　更一審改判無罪

60多歲盲女遭霸凌！好友挺她慘被放狗咬

即／中山高137K聯結車打滑折甘蔗

女子鯉魚潭被鷹抓臉　飼主遭送辦

四海幫新幫主首辦春酒　台北圓山飯店席開70桌

快訊／淡水分局偵查隊林口辦案　1警中彈送醫

北市殯葬副處長涉貪　疑護航廠商收賄遭聲押

即／高雄「愛河之心」驚見浮屍

更多熱門

相關新聞

壓總價！高雄建商狂推小宅案　他曝：年底還有更小的

壓總價！高雄建商狂推小宅案　他曝：年底還有更小的

高雄瘋小宅已有一段時間，這樣的趨勢看來短期內不會改變，目前市場上仍有許多25坪以內的小宅產品推出，且銷售狀況普遍都很理想，甚至有建案今年迄今就賣出超過50戶，而單價也都已站上3字頭，2房加1個車位總價就要破千萬元，專家指出接下來更可能出現1房或套房產品。

台東加強防疫　聯合稽查特定娛樂場所

台東加強防疫　聯合稽查特定娛樂場所

疫情升高　台東連3天啟動八大行業聯合稽查

疫情升高　台東連3天啟動八大行業聯合稽查

酒客小姐若未打第3劑　中市府：最高罰業者1萬5

酒客小姐若未打第3劑　中市府：最高罰業者1萬5

正妹閃婚當醫師娘　老公摘下口罩卻悲劇了

正妹閃婚當醫師娘　老公摘下口罩卻悲劇了

關鍵字：

稽查小黃卡口罩第三劑疫苗特定娛樂場所影音新冠肺炎新冠疫情社區傳播影音高雄

讀者迴響

熱門新聞

黑卡網紅超哥帶G胸妹開房…摟腰激突全被拍

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

蕾菈美臉全毀「腫成豬頭」整型慘樣曝！

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

和碩前副總失蹤！　留40字訊息曝

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

威爾史密斯、克里斯洛克已和好！

明又變天！連假這2天雨最多　最低溫時間曝

威爾史密斯「恐吃牢飯」GG了

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

她家水費暴增到4.2萬　內行曝1後果

《殭屍先生》男星驚傳過世！享壽76歲

更多

最夯影音

更多
拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴
威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面