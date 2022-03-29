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台灣以前不只麥當勞！網曝「古早速食霸主」：最喜歡烤馬鈴薯

▲網友回憶多年前撤出台灣的溫蒂漢堡。（圖／取自Twitter@wendys）

▲網友回憶多年前撤出台灣的溫蒂漢堡。（圖／取自Twitter@wendys）

實習記者廖翊慈／綜合報導

台灣連鎖速食業以麥當勞、肯德基、摩斯漢堡以及漢堡王等最為知名，不過有一名網友近日感嘆道，現在只有出國才能吃到回憶中的「溫蒂漢堡」，並貼出經典的烤起司馬鈴薯照片，喚醒許多網友兒時回憶，令眾人直呼「是小時候的味道啊！」

一名網友在PTT以「太想念的溫蒂漢堡」為題發文，表示疫情爆發前在國外出差時，看到早已撤出台灣的兒時回憶「溫蒂漢堡」，令他直呼相當感動，並拍下店門口及菜單等照片，其中一張經典的起司烤馬鈴薯，更是激動寫下，「比起速食店的基本款，我最最最想念溫蒂的就是這個，超多種口味的烤馬鈴薯，吃到有種懷念的感覺」，可惜原PO家附近的溫蒂漢堡，正好是在台最後一家分店，並於23年前歇業了。

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▲原PO出差看到兒時回憶「溫蒂漢堡」。（圖／取自PTT）

▲原PO出差看到兒時回憶「溫蒂漢堡」。（圖／取自PTT）

▲經典的起司烤馬鈴薯勾起多數人回憶。（圖／取自PTT）

▲經典的起司烤馬鈴薯勾起多數人回憶。（圖／取自PTT）

貼文一出勾起大批網友回憶，紛紛表示對溫蒂漢堡的思念之情，「這是我小時候吃的第一間速食店」、「小時候幾乎每週都會去天母的溫蒂吃烤起司馬鈴薯，超懷念」、「 Wendy辣雞塊有夠讚，還有牛肉堡都算多汁的」、「小時候好喜歡吃溫蒂的肉醬義大利麵」、「好希望溫蒂重回台灣啊」。

也有其他網友和原PO一樣，出國看到溫蒂漢堡都會買來吃，「以前也好喜歡溫蒂，後來出國看到都一定要進去吃」、「前幾天才吃杜拜的，薯條真的好吃，套餐快200臺幣」、「前幾年去日本看到溫蒂漢堡，也忍不住進去吃」、「在美國最愛溫蒂！漢堡薯條都好吃，紅茶很香、霜淇淋 frosty也超讚」。

溫蒂漢堡是美國當地知名的連鎖速食品牌，於1985年由「吉盛食品股份有限公司」，以「溫娣漢堡」之名引進台灣，廣告曾聘請過藍心湄扮演溫娣姊姊，分店也曾作為李安執導的1994年電影《飲食男女》場景之一。然而，風光一時的溫蒂漢堡最終不敵麥當勞、肯德基等同業競爭，位於台北市民生社區圓環的最後一家分店熄燈後，於1999年底，宣布正式撤出台灣，成為多數人的回憶。

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