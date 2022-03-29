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辣妹仔「手指搓揉」劇毒生物！牠還翹起回應　網嚇壞：最後影片

▲▼辣妹仔「手來回搓揉」劇毒生物。（圖／翻攝自TikTok、IG）

▲亞莉安用手來回搓揉劇毒僧帽水母。（圖／翻攝自TikTok、IG）

記者張方瑀／綜合報導

國外一名抖音（TikTok）網紅在海邊撿到一隻帶有紫色的透明水母後，就將牠放在透明塑膠杯內，時不時用手指來回撫摸水母，甚至還用鼻子靠近磨蹭，但這些舉動讓其他網友全嚇壞，因為這並非一般的水母，而是號稱「全世界第3毒」的僧帽水母，「這應該是『她』最後一支影片。」

@arianntudor make love, not war - #manolove not #manowar ♬ original sound - arianntudor

網紅亞莉安（Ariann C Tudor）在海邊撿到一隻水母後，就將牠放在塑膠杯中帶回家，並上傳許多和這隻水母互動的畫面，除了近距離拍攝水母觸角之外，甚至還用手指不斷來回搓揉水母，甚至用鼻子磨蹭牠，水母也時不時將身體向上仰，似乎是在回應亞莉安。

@arianntudor thank you for making me #manowar ♬ clubedaly Carolina Carol bela - Clube da Aly

不過這些舉動讓網友們全嚇壞，因為這並非普通水母，而是號稱「全世界第3毒」的僧帽水母，牠又被稱作「海中最美殺手」。僧帽水母最長可達22公尺，平均長10公尺，觸鬚上有充滿毒素的刺細胞，若是被刺中會感覺到極度劇痛以及恐怖血痕，甚至有可能喪命。

▲▼她「鼻子忘情磨蹭」劇毒生物　。（圖／翻攝自TikTok／＠arianntudor）

▲亞莉安用手和鼻子觸摸劇毒僧帽水母。（圖／翻攝自TikTok／＠arianntudor）

網友們紛紛在亞莉安的影片底下留言表示，「這應該是她最後的影片」、「這水母有毒啊」、「這可能是我們第一次也是最後一次見到這女孩」、「水母的模樣確實挺可愛」、「僧帽水母：你要不要想清楚你在幹嘛？」

亞莉安也解釋，她其實很常在沙灘看見僧帽水母，知道牠們有劇毒，當時先用鹽水將牠救起來，預計隔天一早將水母放生。

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