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晚餐點「蝦味鮮炒飯」！老闆一上桌他嚇壞　網笑噴：誠實的菜單

▲▼炒飯,蛋炒飯,飯,飲食,食物,午餐。（圖／翻攝自pixabay）

▲許多人愛吃炒飯。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

真的有夠「蝦」！炒飯是許多人的最愛，只要一盤就能吃超飽，日前就有網友晚餐點了「蝦味鮮炒飯」，豈料老闆端上桌後，眼前一幕卻讓他傻眼了。影片曝光後，底下網友也紛紛笑回，「超好笑」、「老闆只是沒想到真有人會點」。

這名網友在TilTok上貼出影片，從畫面可見，他日前晚餐點了菜脯蛋、蝦味鮮炒飯、蒜苗鹹豬肉、泡椒田雞，只是鏡頭隨即一轉，便看到他傻眼直呼「我沒想到它是這樣！」原來，這盤「蝦味鮮炒飯」真的是由國民零食「蝦味先」和炒飯所組成。

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@tzuxcxen

？？？我真的嚇壞

♬ 原聲 - Tzu En

該網友忍不住直呼，「？？？我真的嚇壞」，由於該盤炒飯70元，所以他真的不在乎上面有沒有滿滿的蝦子，只是炒飯上放著「蝦味先」實在讓他看呆。

影片曝光後，底下網友也紛紛笑回，「我之前去熱炒店點了一個鱈魚香酥，我以為是炸魚塊之類的，結果送來是炸過的鱈魚香絲」、「也是沒錯啦」、「很實在啊！『蝦味鮮』炒飯啊」、「好誠實的菜單」、「也太創意料理了吧」、「我以為是蝦仁炒飯換名字」、「需要支援浪味仙炒飯」。

根據《台視新聞網》報導，販售這款「蝦味鮮炒飯」的釣蝦場老闆曾解釋，他的炒飯用了熬煮2小時的泰國蝦醬去炒，「蝦味先」只是為了增加口感而已，該品項受到許多客人喜愛，不過，一天只限量販售20份。

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