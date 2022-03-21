超市門口遇流浪漢！正妹愛上「無法停止想他」...結局神展開

▲2人已有2個孩子。（圖／翻攝自TikTok／jasminegrogan1）

圖文／CTWANT

人與人之間相遇、談戀愛，到變成一家人，都是奇妙的緣分。外國女子潔斯敏（Jasmine Grogan）日前在超市門口看見流浪漢麥考利（Macauley Murchie），好意給了對方一些鈔票，沒想到卻被拒絕。不過等到她買完東西，麥考利主動上前幫忙她拿重物，接著一段浪漫的愛情就此展開，目前2人已有2個孩子。

根據《每日星報》報導，潔斯敏在TikTok分享，當時被拒絕後走進超市仍無法停止想他，出去後，對方就主動詢問是否需要幫助，「我詢問他要不要弄點吃的給你，當下他很尷尬，不過最後我們仍一起去吃晚餐，並且聊了很久的天，我甚至還買了一支手機給他，方便我們保持聯繫，最後還幫他找了一間旅館，然後我就回家了。」

此後，2人密切聯絡，潔斯敏直言，「我無法停止想他。」之後麥考利主動出擊，「妳成就了我的一天，非常感謝妳所做的一切，妳太棒了，不能停止想妳。」潔斯敏回應，「不用感謝我，我也無法把你從我的腦海中抹去。」接著2人再度約了共進晚餐。

潔斯敏害羞地說，「當天我給他買了一些新衣服，告訴他可以住一晚，但結果他住的時間比一晚要長得多，我們墜入愛河，我知道他是適合我的人，他太好了。」最終麥考利因為愛的力量，剃掉凌亂的鬍子，整好新牙，把自己打理好，並且找到一份好的工作，人生重新開始。

潔斯敏透露，從那以後2人再也沒有分開過，「我們很高興我們的相遇，並相信一切的發生都是有原因的，他讓我的生活變得更好，我無法想像沒有他的日子。」目前雙方已有了2個孩子，生活幸福美滿。

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