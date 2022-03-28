威爾史密斯怒甩頒獎人巴掌　蔣萬安：兩人都有錯！



記者徐政璿／台北報導

第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮上，威爾史密斯（Will Smith）因頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）開他老婆潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）光頭的玩笑，憤而衝上台揍克里斯一拳，直播畫面放送全國。國民黨立委蔣萬安則評論，兩人都有錯。

奧斯卡金像獎於台灣時間28日上午8點登場，不過典禮進行到一半卻發生超尷尬事件。身為頒獎嘉賓的克里斯洛克（Chris Rock）在引言開了威爾史密斯老婆潔達·史密斯（Jada Pinkett Smith）的玩笑，雖然現場笑聲不斷，但明顯看出潔達表情相當僵硬。

一向愛妻心切的威爾史密斯（Will Smith）笑著笑著，下秒竟衝上台狠甩了克里斯洛克一巴掌。現場觀眾原本還以為2人是在做效果。不過回到台下的威爾史密斯真的大發飆，髒話連發，讓轉播緊急消音，現場氣氛尷尬。

當時克里斯洛克在台上用潔達的落髮症問題大開玩笑，引用1997的電影《魔鬼女大兵》（GI Jane）角色名稱，戲謔地稱沒有頭髮的潔達是「GI Jane 2號」。讓潔達的表情瞬間僵掉，護妻心切的威爾史密斯也是因此不滿爆氣，直接衝上台打人。

威爾史密斯揍人事件引起全球討論，蔣萬安也發表評論指出，首先暴力必須譴責，動手打人就是不對，但當玩笑開過頭，讓當事人感受到冒犯、不舒服，也非常不恰當，「只有地獄沒有哏」的笑話不但不成立，更加深大眾對外貌的歧視和不友善對待。

▼威爾史密斯奧斯卡典禮揍人連環圖。（圖／路透）