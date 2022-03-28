不是第一次！威爾史密斯當眾「怒甩他巴掌」　畫面全拍下

記者邱晟軒／綜合報導

奧斯卡新科影帝威爾史密斯今（28日）在典禮上重賞克里斯洛克巴掌，引爆全球網友熱議。然而，就有推特網友翻出舊畫面，指出這並非威爾史密斯第一次在公開場合第一次對別人「呼巴掌」，早在2012年就有一名烏克蘭記者慘被他當眾掌摑。

有國外推特網友翻出2012年威爾史密斯在莫斯科參加《MIB星際戰警3》首映會現場影片，並指出「提醒一下，威爾史密斯一直以來都有暴力問題」。

原來當年這場首映會上，威爾史密斯在受訪時被一名烏克蘭電視台男記者突襲式地親吻，威爾當下被嚇傻後，接著大力推開記者，並賞了男記者狠狠一巴掌，還嗆該名記者「你有什麼毛病？」

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▲威爾史密斯曾當眾呼記者巴掌，過程全被拍下 。（圖／翻攝自TWITTER）

關於威爾史密斯在奧斯卡典禮上動手打人一事，律師呂秋遠在臉書發文表示，「其實，威爾史密斯自己就是家暴的受害人」，爸爸在他小時候，就開始會毆打媽媽，還曾經當著他的面把媽媽打到血流如注。所以從小他就立志，等他有能力以後，要保護身邊的人，後來爸爸在2016年過世，他沒有對爸爸復仇（雖然他自己說，曾經有想要把爸爸從樓梯口推下去），畢竟他們父子之間，還是有許多的情感糾葛。

「經過那些家暴的悲劇，他已經成長為一個會保護家人的漢子」，不過呂秋遠也重申，打人是不對的，也應該受到法律的制裁，而史密斯也道歉了。但是，希望有些人在開玩笑的時候，請適可而止，沒有人有義務讓你這樣的對待。

Mind you, Will Smith has always had a problem with violence.



There is no "rah rah, I did it because Jayda was disrespected". That's what he's predisposed to do, that's all he knows.



Here he is seen slapping a journalist in 2012 bc he leaned in to kiss him:#oscars #WillSmith pic.twitter.com/B1WOyC18k7 — ΜπελΧαρρά Βέρρα (@Axolotl_pragmat) March 28, 2022