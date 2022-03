不是第一次！威爾史密斯當眾「怒甩他巴掌」　畫面全拍下

記者邱晟軒/綜合報導

奧斯卡新科影帝威爾史密斯今(28日)在典禮上重賞克里斯洛克巴掌,引爆全球網友熱議。然而,就有推特網友翻出舊畫面,指出這並非威爾史密斯第一次在公開場合第一次對別人「呼巴掌」,早在2012年就有一名烏克蘭記者慘被他當眾掌摑。

有國外推特網友翻出2012年威爾史密斯在莫斯科參加《MIB星際戰警3》首映會現場影片,並指出「提醒一下,威爾史密斯一直以來都有暴力問題」。

原來當年這場首映會上,威爾史密斯在受訪時被一名烏克蘭電視台男記者突襲式地親吻,威爾當下被嚇傻後,接著大力推開記者,並賞了男記者狠狠一巴掌,還嗆該名記者「你有什麼毛病?」

▲威爾史密斯曾當眾呼記者巴掌,過程全被拍下 。(圖/翻攝自TWITTER)

關於威爾史密斯在奧斯卡典禮上動手打人一事,律師呂秋遠在臉書發文表示,「其實,威爾史密斯自己就是家暴的受害人」,爸爸在他小時候,就開始會毆打媽媽,還曾經當著他的面把媽媽打到血流如注。所以從小他就立志,等他有能力以後,要保護身邊的人,後來爸爸在2016年過世,他沒有對爸爸復仇(雖然他自己說,曾經有想要把爸爸從樓梯口推下去),畢竟他們父子之間,還是有許多的情感糾葛。

「經過那些家暴的悲劇,他已經成長為一個會保護家人的漢子」,不過呂秋遠也重申,打人是不對的,也應該受到法律的制裁,而史密斯也道歉了。但是,希望有些人在開玩笑的時候,請適可而止,沒有人有義務讓你這樣的對待。

