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帶領新住民體驗「農業首都」之美　移民署籲不可私寄越洋豬肉

▲雲林縣府與移民署南區事務大隊雲林縣服務站於斗南鎮舉辦「111 年度食農教育新住民成長活動」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣府與移民署南區事務大隊雲林縣服務站於斗南鎮舉辦「111 年度食農教育新住民成長活動」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林素有「臺灣糧倉」美名，雲林縣府與移民署南區事務大隊雲林縣服務站於斗南鎮舉辦「111 年度食農教育新住民成長活動」，特別邀請斗南精米工廠廠長張耀裕介紹雲林農產，包含虎尾的花生、水林的番薯與西螺的香米等，希望透過寓教於樂的方式，增進新住民對地方農特產品的認識，營造多元共榮的社區文化。

移民署南區事務大隊雲林縣服務站在活動中先進行法令宣導課程，除了介紹外來人口在臺居停留相關法規，並特別強調防範非洲豬瘟、外來人口安心施打疫苗等重要政策，搭配在場的通譯服務，讓所有參加的民眾能夠清楚的了解相關內容。接著在米食介紹活動裡，現場安排手作體驗活動，「搗麻糬 DIY」將新鮮農作物變成可口美食。

雲林縣服務站主任黃玟晸表示，雲林農特產的多樣化與高品質一直廣受國人喜愛，臺灣本地的豬肉製品和農產品一樣品質優良美味，也呼籲新住民朋友，切勿從國外寄送含有肉製品的包裹、更應避免購買來路不明的肉製品，避免違反相關法令，不僅面臨高額的罰鍰，更可能涉及刑責。

▲雲林縣府與移民署南區事務大隊雲林縣服務站於斗南鎮舉辦「111 年度食農教育新住民成長活動」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲來自越南的新住民阿阮表示「越南雖然也盛產稻米，但雲林的西螺米相較起來小而圓，吃起來會回甘，做成麻糬沾上花生糖真的是一大美味」。（圖／記者蔡佩旻翻攝

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