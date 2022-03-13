白色情人節妳最特別　移民署邀新住民手作馬卡龍傳情意

▲移民署屏東縣服務站在屏東市勝利星村舉辦「甜蜜告白－馬卡龍傳情」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

在白色情人節前夕，移民署南區事務大隊屏東縣服務站於今（13）日下午，在屏東市勝利星村的新住民創意市集中，舉辦「甜蜜告白－馬卡龍傳情」活動，與現場民眾利用不同顏色的巧克力，在色彩繽紛的馬卡龍上創作，將平常不好意思表達的心意，透過手繪巧克力圖文傳遞給對方，讓收到創意馬卡龍的另一半，吃在嘴裡、甜蜜在心裡。

越南籍新住民講師朱麗鶯說，由於西方及日本文化的影響，在越南有越來越多人流行過情人節，也會互相贈送對方巧克力、玫瑰花等禮物，而明(14)日又稱為白色情人節，在白色情人節贈送對方馬卡龍，則有「妳是我最特別的人」的含義，各種色彩繽紛、口感甜蜜的馬卡龍，就如同喜歡對方的心情一樣，繽紛美麗、充滿濃情蜜意。

她也鼓勵新住民姊妹要勇敢地將心裡的情意，畫在馬卡龍上傳達給老公知道，另外，男士們也不要害羞，有愛一定要大聲說出來，讓婚姻維持長久與甜蜜。

參與的印尼籍新住民麗麗表示，她和老公結婚已經好幾年，小孩已經上大學，雖然彼此都知道對方很重要，但已經很久沒有互相表達情意，今天正好趁活動機會向老公告白，感謝老公對家庭一直以來的努力，看到老公紅著臉收下馬卡龍，讓她直呼好像回到新婚時期的甜蜜。

另一位泰國籍新住民小雯有感而發地說，看到最近新聞持續播報烏克蘭戰爭的消息，讓她有深刻的體會，覺得人生要珍惜當下，對所愛的人一定要勇於表達，千萬不要錯過，雖然她的老公今天沒有一起參加活動，但她準備將自己精心手作的創意馬卡龍，在回家路上給老公一份驚喜。

屏東縣服務站站主任黃仲傑強調，移民署因應烏克蘭受戰爭影響，在臺的烏克蘭人士不管是居留、停留都可依規定延長，而且沒有次數限制，他也呼籲大家要持續防疫措施，幫忙鼓勵逾期停（居）留外來人口安心接種公費疫苗，有問題可洽詢屏東縣服務站，電話：08-7661885。