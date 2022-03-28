台南市勞工局新南向關懷訪視　攜手移民署保障外籍生

▲台南市勞工局偕同內政部移民署，前往台灣首府大學，除了一般法令外，也針對性別歧視加強宣導，提醒外籍生求職面試應注意事項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局持續推動「新南向訪視關懷服務」，28日由勞工局偕同內政部移民署，前往台灣首府大學，除了一般法令外，也針對性別歧視加強宣導，提醒外籍生求職面試應注意事項。

勞工局長王鑫基表示，隨著新南向政策之推動，越來越多外籍學生來台，台南市長黃偉哲「希望家園」的理念，就是期待每個人都可以在台南安心求學、工作，黃偉哲市長表示，市府應更主動積極的走入外籍生就讀學校及實習企業，於是108年啟動「新南向訪視關懷服務」，至今已訪視學校18校次，事業單位6家次，面訪外籍生人數1595名，未來勞工局將持續配合學校、企業及外籍生的需求，主動前往提供服務。

台灣首府大學張校長淑中分享辦理新南向產學合作國際專班的心路歷程，更感謝勞工局提供了這樣的訪視關懷服務，2019年勞工局也曾和學校、區公所、勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心、內政部移民署一起為當時採柚工讀的外籍生辦理實施職業安全衛生法令、入出國及移民法等法令宣導，提醒外籍生採柚時應注意的安全事項，讓學校在照顧這群新南向的外籍學子時能有政府相關單位的協助，更能正確的依據相關法令規定辦理，使這些外籍學子能完整的受到法令之保障。

勞工局同時提醒本市雇主，聘僱外籍學生從事工作應檢視其工作證等相關文件、且非寒暑假期間每週工時不得超過20小時；聘僱外籍學生時一定要查驗並照相留存其學生證正本（確認該學期有註冊）、居留證正本（確認在我國可有效居留），以及勞動部核發的工作許可證正本（且須注意許可效期，確認其可以合法工作），前開查驗證件缺一不可。雇主對於所聘僱外籍學生提供之工作許可證如有疑義，可撥打勞動部電話客服中心02-89956000洽詢確認。如對於聘僱外籍學生相關規定有疑問，亦可逕洽勞工局（永華市政中心林先生，電話06-2936983或民治市政中心蔡小姐，電話06-6377251），勞工局將竭誠提供服務。