台西警全面防疫查察酒店、小吃部　4小時函送57件

▲臺西警分局為防堵疫情破口，於3月26日19時至23時由分局長黃念生親自帶隊，進行全面性的防疫查察，4小時即開出57張防疫稽查單。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

COVID-19疫情持續擴散，雲林縣警察局臺西分局為防堵疫情破口，於3月26日19時至23時共分4組20名警力，由分局長黃念生親自帶隊，針對轄內民眾易聚集之KTV、酒店、小吃部臨檢，進行全面性的防疫查察，4小時即開出57張防疫稽查單，並對業者加強防疫宣導，以防止成為防疫漏洞。

臺西警分局說明，有鑒於近日確診病例有卡拉OK店及小吃店消費者，警方兵分四路前往轄區八大營業場所查察業者有無未經核准擅自營業、進出人員、員工有無落實實聯制、量體溫、全程戴口罩、從業人員及進場顧客有無接接種至少2劑疫苗證明等防疫措施、以杜絕心存僥倖及成為防疫破口及治安隱憂。

臺西警分局指出，警方臨檢以警用小電腦確認店內消費民眾是否為居家檢疫或隔離對象，展現警方積極防疫、維護治安、守護家園的決心，3月26日19時至23時臺西警分局轄區內臨檢稽查，4小時共查獲「消費者未落實實聯制規定」30名；「未持有疫苗證明」13名；「未戴口罩」24名，均依法函送衛生局裁處。

雲林縣政府表示，提醒雇主，應落實勞動部訂定之「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，如違反上開規定者，將依就業服務法第57條第9款及雇主聘僱外國人許可及管理辦法第19條規定，裁處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

營業場所及公共場域，實聯制、維持社交距離、全程戴口罩、體溫量測及加強環境清消、員工人員健康管理、確診事件即時應變。傳染病防治法第 37 條第 1 項第 6 款、傳染病防治法第 70 條第 1項規定，處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

▲臺西警分局為防堵疫情破口，於3月26日19時至23時由分局長黃念生親自帶隊，進行全面性的防疫查察，4小時即開出57張防疫稽查單。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►「一團白霧照」竟挨罰未繫安全帶 駕駛不服！原始清晰檔曝光了

►假律師包攬訴訟做出好口碑 1案竟收50萬...10年海削千萬

►快訊／雲林80歲嬤確診日照中心上課 匡51人PCR結果出爐

►雲林14歲少年負氣離家 警3小時後找到正在田裡耕種的他



