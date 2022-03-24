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台灣首例戰爭人球！烏代理孕母產女流落波蘭　移民署出手了

▲內政部政務次長陳宗彥說明烏克蘭代理孕母產子後入台問題。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內政部政務次長陳宗彥說明烏克蘭代理孕母產子後入台問題。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

烏俄戰爭延燒近一個月，根據外電報導目前已逾300萬人逃離烏克蘭，其中包括一名烏克蘭籍代理孕母，移民署指出，該名代理孕母剛生下一台灣女嬰，並被安置在波蘭首都華沙，卻因女嬰出生醫院被炸成廢墟，無法取得出生證明辦理護照返台，成為台灣首例戰爭下的國際人球，對此移民署表示：這對夫妻可辦理親子鑑定證明文件，向外交部辦申請我國無戶籍國民護照及入境許可。

移民署針對這起戰爭國際人球案作出回應：經考量台灣國民安全，及烏克蘭當地戰亂無法取得烏克蘭當初代理孕母醫院的生產證明，但移民署允諾將針對個案放寬標準，可經「外館處驗證之親子關係鑑定證明」方式取代僑居地、居住地核發的身分證明文件、並持此證明向外館申請中華民國無戶籍國民護照及入境許可。

內政部政務次長陳宗彥24日受訪回應：絕對不會有人球問題發生，政府將站在協助的立場，代理孕母的案子女嬰出生在烏克蘭、但目前人在波蘭，我們請家長和孩子在波蘭當地完成親子鑑定，以完成人別的識別，在協助他們返國。

對此移民署解釋，依此方式入境，有效期可達3個月，並可向移民署各區服務站申請延長1次；加上該個案的台灣女嬰為烏克蘭代理孕母所生，返台居留或定居本應以出生證明取得台灣國民戶籍，但因烏俄戰爭無法取的出生證明，移民署允諾將可以親子血緣鑑定證明取得居留權，等到其他證明文件備齊後，就可以向移民署申請定居台灣。

外交部對此回應，目前已有數位台灣民眾透過烏克蘭代理孕母生育子女，目前均已撤離至波蘭，其中只要初步確認親子關係者，外交部均會權宜核發護照及入境許可供這些嬰幼兒返國，但目前因其中一個案缺乏親子關係證明文件，無法證明與台灣父母具有血緣關係，加上戰爭無法取的當地醫院文件，如何審議這些代理孕母所產嬰幼兒國籍，目前正與內政部專案研議中。
 

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