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移民署宣導防範酒駕+外來人士諮詢熱線　「1990」馬上幫您

▲移民署隊高雄市第一服務站於16日辦理「新住民家庭教育暨法令宣導」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲移民署隊高雄市第一服務站於16日辦理「新住民家庭教育暨法令宣導」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今(16)日辦理「新住民家庭教育暨法令宣導」活動，邀請高雄高分院法官陳明富擔任講座，為新住民介紹防範酒駕新制，提醒切勿心存僥倖，既危險又傷荷包。

▲移民署隊高雄市第一服務站於16日辦理「新住民家庭教育暨法令宣導」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲▼ 陳明富法官分享酒駕法律新制、徐志權主任說明「新住民多元文化在地創生培育營」。

▲移民署隊高雄市第一服務站於16日辦理「新住民家庭教育暨法令宣導」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

另宣導移民署「外來人士在臺生活諮詢服務熱線」以及近期推動的「新住民多元文化在地創生培育營」，準備了趣味DIY花草植栽課程，並搭配植樹節解說，提升新住民的環保意識，共同愛護地球。

酒駕新制上路，單純酒駕及酒駕因而致人受傷或死亡者，將加重處罰。18歲以上的乘客也會因此連帶受罰。10年以內有酒駕紀錄兩次以上者，其處罰更重，主管機關並得公布姓名、照片及違規事實。陳明富法官再三提醒，民眾騎乘自行車、電動車等交通工具也不能酒駕，酒後最好是搭計程車，或由未喝酒的親朋好友送回家，以免違規受罰。

而為方便外來人士記憶及運用，移民署自3月1日起將「外來人士在臺生活諮詢服務熱線」改碼為「1990」，原號碼0800-024-111將於7月1日停用，過渡期新舊專線雙軌並用至今年6月30日，7月1日後將全面改為1990專線。

主任徐志權表示，為打造國際親善環境，移民署於2005年推出「外來人士在臺生活諮詢服務熱線」，提供中、英、日、越南、印尼、泰國及柬埔寨等7種語言，讓外國朋友在臺遇到問題時，可撥打專線求助，為方便記憶改為「1990」，以利外國朋友多加使用。

另外，移民署近期推動「新住民多元文化在地創生培育營」，報名期間即日起4月18日，活動期間為7月18日至7月22日，計5天4夜食宿免費。內容有探索地方創生與多元文化發展、地方創生實戰分享、參訪多元文化特色地點及成果發表等，相關資訊已公告於移民署官網及新住民培力發展資訊網，請新住民子女及國人子女踴躍報名。
 

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