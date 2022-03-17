勞動部推安穩僱用　幫助新住民重返職場

▲新住民李經雨有美容職訓經驗，向消費者解說產品時表現得很專業，也讓顧客多了一份信賴感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

找到事業第二春！42歲陸籍配偶李經雨因求職不順，在勞動部雲嘉南分署台南就業中心的幫忙下，運用「安穩僱用計畫2.0」方案，幫她媒合至藍晒圖文創園區的生技公司擔任門市銷售人員，助她重返職場，樂在工作。

20年前從海南島遠嫁來台的李經雨，曾在科技廠做過多年技術員，5年前因科技廠業務緊縮而遭資遣，剛好這段時間就專心照顧年紀尚小的2個孩子與公公，如今小孩已讀高中，為減輕家庭經濟負擔決定重返職場，不過事與願違，投遞超過20多封履歷都沒下落，重返職場路迢迢。

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後來李經雨到台南就業中心尋求協助，因她曾參加美容相關職訓課程，就服員積極為她盤點工作職能，擬定再就業計畫，並利用「安穩僱用計畫2.0」方案幫她推介至生技公司擔任門市人員，負責銷售保養品、化妝品，「非常謝謝就業中心幫忙」，她也努力投入工作，珍惜得來不易的工作機會。

「有工作很開心」，李經雨穩定工作迄今，公司也很肯定她的學習熱忱，也因她有美容職訓經驗，對保養流程與護膚方法都很清楚，因此向消費者解說產品時表現得很專業，也讓顧客多了一份信賴感，李經雨很高興能從事自己有興趣的工作，不僅有穩定薪資，還找到自信、持續成長。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，受疫情影響，很多民眾找工作不順利，勞動部持續推動「安穩僱用計畫2.0」方案，加碼讓勞雇雙方都有獎勵津貼，希望能增加誘因，鼓勵雇主提供優質職缺給待業民眾，同時提升民眾的工作意願，共創勞雇雙贏。

劉邦棟進一步說明，「安穩僱用計畫2.0」方案雇主只要透過公立就服機構推介，聘僱待業勞工做全時工作，滿2個月可獲僱用獎助1萬5000元，滿4個月再給1萬5000元，最高可領3萬元，而勞工就業滿2個月則可獲1萬元、滿4個月再獲1萬元，合計最高可領2萬元。該計畫將到今年6月30日止。歡迎有求職、求才需求的雇主與民眾就近洽詢公立就業服務機構，或電洽06-6985945轉1329。