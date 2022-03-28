一鍋到底！簡單8步完成「馬鈴薯燒雞」　燉煮出香辣好味

記者黃君瀚／綜合報導

馬鈴薯燉肉是一道經典的日本國民料理，做法上也十分簡單全靠「一鍋煮」。《168懶人料理》示範只要8個步驟，同時把調味料小小調整一下，再加入雞肉、辣豆瓣醬就能燒出屬於台灣的好味道。

食材：

切塊雞腿 1盒

馬鈴薯 1顆

胡蘿蔔 1/2根

蒜 3瓣

薑 3-5片

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調味料：

辣豆瓣醬 1大匙

蠔油 1/2大匙

醬油 1/2大匙

醬油膏 1/2大匙

米酒 1/2大匙

冰糖 少許

乾辣椒 少許

作法：

1. 備料。薑、蒜切片；胡蘿蔔對半切，切成半月形；馬鈴薯對半切，一樣切成半月形（不要太薄，太薄燉煮後容易糊化，或是切成塊狀也可以）。

2. 馬鈴薯泡冷水去除多餘澱粉。

3. 熱鍋不放油，開中大火，雞腿肉放入煎至金黃。

4. 放入冰糖炒糖色，炒過糖色雞肉色澤更誘人。

5. 放入豆瓣醬、蒜、薑爆香，加入蠔油1/2大匙、醬油1/2大匙、醬油膏1/2大匙、米酒1/2大匙。

6. 加水150-200ml，煮滾轉中小火蓋鍋蓋燜煮10分鐘，最後加入馬鈴薯、紅蘿蔔、乾辣椒拌均勻後，再燜煮10分鐘。

7. 馬鈴薯煮至鬆軟，用筷子可以輕易穿過就行了。

8. 起鍋前可加入煮過的豌豆或蔥花，增加點配色就大功告成！