民進黨雲林縣長提名人選未決　地方憂不利年底選戰

▲綠營地方人士透露，地方早就盛傳立法委員劉建國有意代表民進黨參選2022年雲林縣長，但都是傳聞，劉本身從未表態是否參選意願。（圖／資料照／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠／雲林報導

2022年底百里侯之爭，藍營國民黨推出現任雲林縣長張麗善競選連任，積極展開地方布局，綠營民進黨迄今縣長人選還未搞定，綠營基層憂心忡忡，再拖下去，不利鄉鎮市長、縣議員等群體戰力；綠營地方人士憂心地說，找不到母雞，叫小雞怎麼作戰。

綠營地方人士透露，地方早就盛傳立法委員劉建國有意代表民進黨參選2022年雲林縣長，但都是傳聞，劉本身從未表態是否參選意願，另，地方也傳立委蘇治芬有意再披掛上陣，與張家再決勝負，但蘇也在公開場合、臉書表達不會再投入雲林縣長的選戰，地方希望民進黨選對會徵詢小組徵召提名人選能早日定案，以利展開輔選。

上週民進黨選對會徵詢小組約詢立委劉建國、立委蘇治芬兩人，以了解當事人參選意願及想法，只有蘇治芬到場表達沒有參選意願及參選規劃，劉建國則未出席。

立委蘇治芬表示，已充分向選對會徵詢小組表達，無參選意願也無參選規劃，相關意見選對會將會上呈給黨主席裁定，未來選對會徵詢小組再約詢，也已跟她無關，會中以表達相當清楚，不管黨中央提名徵召誰，一定會盡力輔選。

蘇治芬在個人臉書或是面對支持者詢問參選下屆雲林縣長意願，多次表達沒意願、沒規劃、不參選回應。民進黨地方人士表示，既然蘇已經表達意願，劉也是黨內最好人選，徵召提名遲遲未能夠定案，出現斗六市、虎尾鎮、二崙鄉等鄉鎮市長，黨內提名作業無人登記情況，缺少母雞帶隊，3月底前在無法確定徵召提名人選，年底這五合一選舉，真的是一場硬戰。

熟悉雲林政壇人士指出，現任雲林縣長張麗善，有執政優勢，加上就任後勤走基層，深受地方好評，早也展開連任布局，反而民進黨從一開始坊間流傳，看好劉建國將徵召提名他參選挑戰張麗善，劉的支持者均希望他掛帥出征，但，劉個人從未表態及鬆口。

有民進黨雲林縣精神領袖之稱的蘇治芬，面對支持者勸進，她回應會做好立委該做的事，不做其他規劃，民進黨雲林一山一海兩席立委，在公開場合以王不見王，不同框出現，心結之說不逕而走，也造成綠營地方整合困難，無法順利徵召提名，人選有可能拖到四月才會有結果。

▲立法委員蘇治芬（左一）在個人臉書或是面對支持者詢問參選下屆雲林縣長意願，多次表達沒意願、沒規劃、不參選回應。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）



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