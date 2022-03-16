誰選雲林？陳吉仲無意願、蘇治芬「絕非我」　他：成功必有我出力

▲立委蘇治芬。（資料照／記者蔡佩旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對2022年底地方選戰，民進黨選對會16日中午就雲林縣長人選進行徵詢，本來農委會主委陳吉仲、立委蘇治芬與劉建國等人皆是人選，不過陳吉仲已表態無意願，而蘇治芬今受訪時也明確指出「絕對不是我」，劉建國則是透過臉書表示，「成功不一定在他，但成功必定有他出力」。

民進黨在雲林縣長一戰，本來「對抗非洲豬瘟」建功的陳吉仲、蘇治芬與劉建國都被視為人選；不過，陳吉仲已經表態，比起選縣長，他還比較想選校長，因此剩下蘇治芬與劉建國二擇一。

但是，蘇治芬中午接受媒體訪問時表示，她今天跟選對會分析雲林的選情，建議黨中央要徵召一位讓雲林有希望的人；至於自己要不要參選，她則強調「絕對不是我」。

至於劉建國方面，他今天並未到黨中央參與選對會的討論，但透過臉書表示，成功不一定在他，但成功必定有他出力，「縣長人選一切交由黨中央徵召推派，一旦人選確定，我定當全力支持、全力以赴，找回雲林人的幸福與進步。」

雲林協調小組召集人、前立委高志鵬表示，劉建國有跟黨中央請假，但還要看當事人的意願，他們也有注意到劉建國臉書的貼文。

▼立委劉建國。（資料照／記者屠惠剛攝）

