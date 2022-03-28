台塑「鄰麥寮五鄉居民疾病預防篩檢」　4月起跑2400鄉親受惠

▲接受台塑企業安排五鄉篩檢的居民共有8368名，其中有1712名鄉親經篩檢發現異常。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑企業重視廠區附近居民健康，除辦理麥寮及台西兩鄉居民健康檢查、成立台塑健康關懷團隊提供到府服務的家庭健康評估與個別化健康促進、培育社區據點健康關懷志工外，自2018年更辦理「麥寮鄰近五鄉居民疾病預防篩檢」，分別以雲林縣崙背、東勢、褒忠、四湖及彰化縣大城等五鄉社區作為據點。

根據雲林長庚醫院醫護團隊統計，自2018年來接受五鄉篩檢的居民共有8368名，其中有1712名鄉親經篩檢發現異常，除由專人電話關懷與追蹤，更安排專科醫師解說篩檢報告。以2020~2021年 C型肝炎防治成果為例，篩檢團隊共已協助352名C型肝炎鄉親到院追蹤檢查，而其中317名患者在接受治療後，整體治療涵蓋率高達90%，遠離「肝苦」人生。

▲接受台塑企業安排五鄉篩檢的鄉親若經篩檢發現異常，除由專人電話關懷與追蹤，更安排專科醫師解說篩檢報告。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台塑企業今發表成果分享，同時也說明今年規劃，設籍崙背、東勢、褒忠、四湖及彰化縣大城等五鄉鎮民眾，自2022年4月11日起，陸續辦理共30場篩檢活動，每場次80人預計約2400人受惠，項目除了「肝炎」、「慢性阻塞性肺病」、「代謝症候群」之外，今年增加「腎病」的篩檢項目，原理係透過檢測血液中之尿素氮及滲透壓，並綜合肌肝酸篩檢項目結果、受檢者年齡、性別等資料，評估腎病期別及腎臟功能狀況。

▲今年4月11日起共30場篩檢活動，每場次80人預計約2400人受惠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台塑企業表示，麥寮園區自建廠以來，本著與當地繁榮與共、和諧並存之精神，不僅提供在地鄉親就業機會，帶動相關產業經濟發展，更積極與縣府及鄉公所團隊合作、共同照顧麥寮園區鄰近的社區，打造健康社區典範，展現企業在社會公益領域的正面貢獻。

▲今年4月11日起共30場篩檢活動，每場次80人預計約2400人受惠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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