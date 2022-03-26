台南市首場大型就博會善化登場　逾7000個職缺初媒率達52.48％

▲台南市政府2022年首場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」Part1就業博覽會，26日在善化區文康育樂中心盛大登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府2022年首場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」Part1就業博覽會，26日在善化區文康育樂中心盛大登場，共邀集服務業、傳產業、科技業等83家廠商釋出7077個工作機會，其中3萬元以上薪資的職缺佔6成，初步媒合率52.48％。

就博會由勞工局局長王鑫基、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署分署長劉邦棟、科技部南部科學園區管理局副局長鄭秀絨、善化區公所區長方澤心、台南市產業總工會理事長宋照濱、大台南總工會副理事長陳美靜、台南市職業總工會秘書長吳允昌、台南市總工會監事會召集人莊名賢、社團法人台南市勞工志願服務協會理事長梁志男、立委郭國文、議員林志展等多位來賓祝福求職者「就業成功」，順利在台南呷頭路、過好生活。

勞工局王鑫基局長首先代表黃偉哲市長感謝83家廠商釋出職缺，以及勞動部勞動力發展署、科技部南部科學園區管理局、工、協會與市府共同舉辦本場就業博覽會，透過就業博覽會的媒合平台，讓想求轉職的市民朋友，都可以在台南找到好工作，未來市府也會繼續舉辦更多徵才活動，協助廠商找人才、提供民眾在地方便求職。台南南科與沙崙的快速發展，啟動雙引擎，就業機會及人口將不斷增加，將吸引更多年輕族群移居台南，一起來台南呷頭路，共創安居樂業的希望家園。

科技部南部科學園區管理局鄭秀絨副局長表示，南科今天有21家大廠、提供3000多個工作職缺，南科有先進半導體大廠，除帶動台灣經濟發展，更提供許多就業機會，南科目前急需人才，為了協助廠商求才，南科管理局也輔導廠商提升勞工福利、職場平權等措施，也在薪資福利、獎勵制度以及勞工權益方面，都優於一般的法律規定，同時也舉辦文化及體育等活動，希望讓園區勞工在工作之餘也能生活平衡，共創一個幸福的生活環境，歡迎大家就業選南科、實現新幸福。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，目前年輕求職者比較喜歡投入服務業，但現在各產業缺工嚴重，平均1個求職者就有2個工作機會可選擇，鼓勵大家能投入不同產業類別，解決各產業人才需求；另因應台灣勞工年齡結構變化，呼籲廠商能多提供中高齡職缺，進用中高齡勞工，如有技能不足，可參加政府部門所辦理的職業訓練，提升職能，相信一定能找到理想的工作。另郭國文立委及林志展議員也親蒞臨現場鼓勵大家要把握機會求職成功。

為讓市民安居樂業，勞工局積極協助廠商徵才、市民就業，本次就業博覽會現場提供履歷健檢、面試模擬、CPAS職涯諮詢、免費美髮、求職顧健康、求職接駁車以及托兒專區等多項貼心服務，活動現場為鼓勵民眾求職提供求職好康，由勞工局王鑫基局長及科技部南部科學園區管理局鄭秀絨副局長抽出現場投遞履歷3家以上的求職者以及「現場錄取」的錄取者共計4名，由幸運得主陳先生、龍小姐獲得藍芽耳機及吳先生、洪先生獲得體重計。勞工局也預告將在4月23日新化區虎頭埤風景區迎賓廣場辦理的第1場中型徵才，呼籲有求職、轉職需求的民眾可把握機會提早準備。