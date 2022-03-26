快訊／高雄+4！居隔期間確診　化工廠群聚計17人染疫

▲高雄爆發化工廠群聚。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市爆發前鎮化工廠群聚，26日再增4例，累計17人染疫。衛生局表示，個案都在23日匡列為隔離對象，評估社區風險極低。

衛生局指出，今日有3例確診者為同職場產線作業員，分別是案22599(40多歲女性、3/22有症狀)、案22641(40多歲男性、3/25有症狀)、案22642(40多歲女性、3/24有症狀)；還有1例為已確診案22459同住家人案22640(70多歲女性、3/25有症狀)。

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衛生局進一步說明，案22599於3月23日匡列後，即送醫隔離，經連續3日3次採檢，Ct值分別由41、陰性、後降至33，於25日綜合流行病學調查、臨床症狀及檢驗結果等研判確診。

指揮官陳其邁市長再呼籲，打疫苗、戴口罩、勤洗手與保持適當安全距離是落實個人防疫的關鍵，尤其到餐廳用餐或參加宴席時千萬不要逐桌敬酒敬茶，只要離開座位就務必要戴上口罩，以避免非特定感染風險。

同時也鼓勵市民朋友盡速接種 (第三) 加強劑疫苗，特別強調，設籍高雄市65歲以上的長輩4月10日之前接種疫苗就可獲得500元超商禮券，接種(第三)加強劑的長輩高雄市再加碼、可獲得700元超商禮券，請大家好康逗相報，相揪打疫苗。

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