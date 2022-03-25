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社會 社會焦點 保障人權

左手辣椒水右手持槍！保全遭噴眼踉蹌倒地　狂匪搶5萬影像曝

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市橋頭區三信銀行25日下午發生一起搶案！一名男子駕駛自小客車到銀行外，下車後持疑似持槍進入銀行行搶，並持辣椒水攻擊保全，成功得手5萬多元，行竊時間只花短短1分鐘後便逃逸，警方目前已掌握車輛並追緝中。

▲囂張狂徒持槍、辣椒水攻擊保全。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲囂張狂徒右手疑似持槍、左手持辣椒水攻擊保全。（圖／記者吳世龍翻攝）

最新畫面曝光！這起事件就發生在25日下午3點31分，一名男子駕駛黑色自小客車臨停在三信銀行外，他從副駕駛座下車後，左肩背著大黑色包包，右手疑似持槍，左手則拿著辣椒水衝進銀行，保全人員上前阻擋，歹徒便舉起該舉左手，朝著保全人員的眼睛狠噴辣椒水攻擊，保全瞬間踉蹌倒地。

▲囂張狂徒持槍、辣椒水攻擊保全。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲保全人員遭辣椒水噴眼攻擊，踉蹌倒地。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲囂張狂徒持槍、辣椒水攻擊保全。（圖／記者吳世龍翻攝）

岡山分局長洪振順表示，歹徒穿著foodpanda外送員制服，頭上戴全罩式安全帽，進入銀行後，持辣椒水噴灑保全人員，並向退台大喊「搶劫」，恰好櫃台上有5萬多元現金，歹徒便迅速劫走轉身離去。而監視器畫面拍到，歹徒是在3點32分轉身上駕駛座開車逃逸，整起犯案過程只有短短1分鐘。

洪振順表示，歹徒到銀行時已停留一些時間，等到銀行內沒有顧客時，在徒步進入行搶，有一名保全人員因被辣椒水噴灑攻擊受傷，初步處置無大礙，目前已沿線調閱監視器，掌握車牌追人。

而歹徒是否一手持槍，一手持辣椒水行搶？洪振順說：「歹徒是用辣椒水噴保全人員，聽行員說，有疑似一把槍的東西放在櫃台，一手搶走錢就離開。」至於犯案工具是否有槍，又或是槍型辣椒水？洪振順表示：「都不排除，目前還要詳細調閱，因為還沒查到這個東西，這是行員的說法。」

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